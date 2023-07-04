Станислав Черчесов: Разговаривали с Кузяевым. Дали ему время

Интересовались Оздоевым. Но тогда полузащита была укомплектована

— Проводились ли переговоры с Кузяевым?

— Мы разговаривали с Далером. Когда отпуск закончился, то созвонились — рассказал ему об интересе «Ференцвароша». Потом Кузяеву звонил наш спортивный директор. Дали полузащитнику время на принятие итогового решения. У него на тот момент еще не возникло четкого понимания ситуации — нормально к этому относимся, даем человеку возможность определиться. Главное, чтобы выбранный путь оказался правильным для самого игрока. Вы же знаете мое отношение к футболистам.

А так с удовольствием видели бы Кузяева в «Ференцвароше», но, как правило, трансферы — долгие процессы. Вот в среду приезжает парень из Туниса — впервые с ним поговорил еще девять месяцев назад. Думаю, что и Далеру пора что-то решить. У нас два сбора уже прошло, а мы договаривались, что если Кузяев к нам переходит, то начнет тренироваться со второго. Пока ситуация складывается по-другому, но мы люди терпеливые, с пониманием относимся. Однако футбол бывает жестоким: надо действовать, пока форточка отрыта — чтобы Далер в нее залетел. Мы только порадовались бы.

Кузяев хочет попробовать себя в одной из топ-5 европейских лиг. Но там можно попасть в средний клуб, а можно через «Ференцварош» спустя полгода в команду более высокого уровня. Говорил Далеру, что есть шанс пойти вторым путем. Еще раз: давайте дадим ему время. Это умный парень, во всем разберется.

— Обсуждали возможные переходы с другими российскими футболистами?

— Нас интересовал Оздоев, но тогда полузащита была укомплектована, а мы не можем брать игрока на позицию, где уже есть достаточно людей. Это потом из-за травм возникла вакансия плюс кого-то выкупили. К тому же у Магомеда действовал контракт с другим клубом.

Словом, когда-то трансфер складывается, когда-то нет. Бывает, что футболист свободен, а у нас все занято — и наоборот. Желания с возможностями иногда не совпадают.

«Зенит» — фаворит. Правда, есть нюансы

— Как считаете, «Зенит» в новом сезоне вновь без вариантов станет чемпионом — или на этот раз придется сложнее?

— Питерцы сейчас принимают участие в солидном турнире — в Петербург приехали «Црвена Звезда», «Нефтчи» и «Фенербахче». Это означает, что команда Сергея Семака серьезно готовится, нацелена на определенный результат. И у нее за счет контрольных матчей с такими соперниками появится преимущество. Это ведь лучше, чем спарринговать с коллективами из второй лиги.

Усиливаются «Динамо», «Локомотив», «Спартак». Но мы знаем, что приход новичка — даже самого талантливого — еще не означает, что станет лучше. Каждый клуб хочет что-то поменять. Возвращаясь к «Зениту», замечу, что у коллеги Семака есть ряд сложностей. Несколько человек пришли — как они адаптируются? Не решен вопрос с Венделом, который вроде бы намерен уйти, и Малкомом — нападающий тоже чего-то хочет. Того же Кузяева чемпионы могут не досчитаться. Поэтому не буду кому-то заранее отдавать пальму первенства. Понятно, что «Зенит» — фаворит, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться. Вот Суперкубок в Казани покажет тот уровень, к которому следует подтягиваться остальным — ведь встречаются победитель РПЛ и второй призер.

В воскресенье звонили из Саудовской Аравии

— В «Ференцвароше» очень много легионеров. Что для тренера больший риск — девять представителей страны, из которой клуб, или двадцать иностранцев из разных государств?

— Если среди девяти, условно, бразильцев есть грамотный лидер, то он поведет остальных туда, куда надо. Одна нация, одни традиции, один менталитет… А тренер может подстроиться под такую однородную группу. Когда же легионеры из разных стран, то все у них по-своему. И ты вынужден учитывать вещи, с которыми ты раньше близко знаком не был.

— Как относитесь к тому, что происходит в Саудовской Аравии, ко всем этим бешеным трансферам?

— Уже проходили подобное: футбольный бум возникал в Японии, Китае, Катаре. Сейчас — в Саудовской Аравии. Любой вид спорта способны популяризировать только звезды, поэтому приглашаются игроки, за которыми следят по всей планете. Правда, не знаю, какие там стадионы и посещаемость — посмотрим, что из этого выйдет.

— Проходила информация, что и к вам из Саудовской Аравии возникал интерес. Какое-то продолжение у этих разговоров последовало?

— Продолжение может быть, есть ты даешь ему шанс. Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем.

Лига чемпионов на Фарерах

— У вас немало новичков. Расскажите про них.

— Первый вопрос, который задал президенту клуба сразу после своего назначения, — где венгры? Тогда их в составе было двое, а сейчас уже десять. Мы свою работу делаем, ребята развиваются. Внимательно слежу за местным чемпионатом, поэтому указал руководству на нападающего Барнабаша Варга, выступавшего за «Пакш», где он стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата. Во время переговоров с руководством по поводу усиления попросил подписать его. Еще взяли опорника из Израиля Мохаммада Абу-Фани — осваивается в коллективе. Могу занести в плюс игру новичков, которую сейчас наблюдаю в контрольных встречах. Но окончательно все покажут официальные матчи, особенно, в квалификации Лиги чемпионов и, дай Бог, ее основной сетке.

— Когда вы пришли, то в сборную Венгрии вызывались один-два представителя «фради». А теперь?

— Пятеро. Вратарь Денеш Дибус, защитник Эндре Ботка, нападающие Варга и Петер Барат. И еще одного парня, защитника Кристиана Листеша, приглашают в молодежку. Вообще, внимательно наблюдаю за нашими юниорами: есть такая возможность, так как все находятся на одной базе. Практически всех, начиная с 15-летних, знаю по именам. Необходимо иметь представление о том, что происходит вокруг. А пацаны чувствуют, что за ними наблюдает главный тренер. И когда 17-летний выходит в основе, забивает и приносит нам золото, то это свидетельствует о проделанной работе. Видно, что у людей есть вера в то, что можно получить шанс и им воспользоваться.

— Чем хороша Австрия для летних сборов?

— Климатом, качеством газонов. Даже у команды из третьей лиги два отличных поля, которые мы можем использовать. Плюс горный воздух, качественное питание и широкий выбор соперников.

— В их числе оказались «Карабах» и «Зальцбург», серьезные клубы.

— Мы и выбирали таких соперников, потому что готовимся к квалификации Лиги чемпионов. С «Карабахом» встречались в прошлом году в ее отборочном турнире, сейчас получилась хорошая игра — не такая товарищеская, правда, как обсуждали перед началом. Ребята друг друга побили немного, но после финального свистка обнялись и все забыли.

На спарринге с «Зальцбургом», постоянным участником ЛЧ, меня не было — поднялась температура. Рвался на стадион, но доктор запер в номере… Вживую матч не видел — посмотрел в записи. И вот опять то, о чем постоянно говорим: это команда уровня ЛЧ, пока мы первые 10 минут адаптировались к скоростям, пропустили два мяча. Когда привыкли — забили гол, а могли и еще. В среду уезжаем и начнем целенаправленно готовиться к противостоянию коллективу из Фарерских Остовов в 1-м квалификационном раунде ЛЧ.

— Изучали островитян?