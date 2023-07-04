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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» победило «СКА-Хабаровск» в первом матче под руководством Лички

Московское «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче — 2:1.

Динамо
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Источник: Спорт-Экспресс

Все голы были забиты игроками бело-голубых. Сначала отличился Владислав Карапузов, затем автогол забил Роберто Фернандес. За семь минут до конца основного времени победным голом отметился Денис Макаров.

На разминке перед игрой травму получил полузащитник «Динамо» Матиас Норманн.

Это первая игра москвичей под руководством Марцела Лички. 22 июня тренер подписал контракт, который рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.

8 и 9 июля «Динамо» проведет две товарищеские игры с ЦСКА.

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