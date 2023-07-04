«Динамо» победило «СКА-Хабаровск» в первом матче под руководством Лички

Все голы были забиты игроками бело-голубых. Сначала отличился Владислав Карапузов, затем автогол забил Роберто Фернандес. За семь минут до конца основного времени победным голом отметился Денис Макаров.

На разминке перед игрой травму получил полузащитник «Динамо» Матиас Норманн.

Это первая игра москвичей под руководством Марцела Лички. 22 июня тренер подписал контракт, который рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.