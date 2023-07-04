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20:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» разгромил «КАМАЗ» в товарищеском матче

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Казанский «Рубин» крупно обыграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов в товарищеском футбольном матче на предсезонных сборах.

КАМАЗ
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча закончилась со счетом 5:1. У победителей мячи забили Максим Ширяев, Георгий Зотов, Виталий Лисакович, Александр Ломовицкий и Игор Вуячич. Гол престижа на счету Артура Арустамяна.

В минувшем сезоне «Рубин» занял первое место в Первой лиге и спустя сезон вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ). «КАМАЗ» финишировал в Первой лиге 11-м.

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