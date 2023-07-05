Семак рассказал о причинах ухода из «Зенита» некоторых тренеров

"У Гайдовского переезд по семейным обстоятельствам. Не может участвовать в работе в нужном качестве и количестве. Возможно, увидим его на тренерской скамье в другой стране.

Низелик и Бурова хотят попробовать свои силы в другой стране. Бурова хотела добавить и в образовательной части. Есть цели и мечты. Мы в прекрасных отношениях. Это их выбор. Спасибо им за труд", — передает слова Семака корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.