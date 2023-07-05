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00:53 (мск), источник: Sport24

Семак рассказал о причинах ухода из «Зенита» некоторых тренеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах ухода из клуба некоторых тренеров.

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Источник: fc-zenit.ru

"У Гайдовского переезд по семейным обстоятельствам. Не может участвовать в работе в нужном качестве и количестве. Возможно, увидим его на тренерской скамье в другой стране.

Низелик и Бурова хотят попробовать свои силы в другой стране. Бурова хотела добавить и в образовательной части. Есть цели и мечты. Мы в прекрасных отношениях. Это их выбор. Спасибо им за труд", — передает слова Семака корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.

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