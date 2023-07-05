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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» нашёл потенциальную замену Клаудиньо. Виктор Уго — в топ-5 бразильских талантов

Чемпионы России могут получить за своего полузащитника и деньги, и многообещающего молодого футболиста.

Зенит
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Источник: Reuters

История с возможным переходом Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго» не завершена, несмотря на появившиеся сообщения, что петербургский клуб отказался обсуждать запрос клуба из Рио-де-Жанейро о трансфере полузащитника. Переговоры — вещь сложная, и зачастую их участники используют разные манипуляции, чтобы получить наибольшую для себя выгоду. Бывает, что и молчание — знак согласия. В «Зените», как и говорил Сергей Семак, никого не собираются удерживать насильно, сажать в «золотую клетку». Однако предложение должно понравиться не только игроку, но ещё и руководству чемпионов России.

Босс «Фламенго» Маркос Браз всё же подтвердил факт переговоров по поводу перехода Клаудиньо. Однако, по информации журналиста Маркиньоса Ассунсао, «Зенит» потребовал за своего полузащитника € 30 млн, тогда как клуб из Рио-де-Жанейро готов заплатить не более € 18 млн. Кстати, даже эта сумма стала бы рекордной для «Фла». Самый дорогой трансфер в его истории на сегодняшний день — выкуп у «Интера» прав на Габигола за € 17,5 млн в январе 2020 года.

Решить вопрос «Фламенго» может с помощью того же инструмента, который использовал «Коринтианс» в истории с подписанием Юри Алберто. Речь о снижении стоимости игрока за счёт включения в сделку собственных футболистов. Как сообщает Bolavip, петербургский клуб определился с кандидатурой, которую предложил сделать частью трансфера Клаудиньо. Это тоже полузащитник — 19-летний Виктор Уго. Агент футболиста Лукас Минейро уже подтвердил интерес «Зенита» к своему клиенту.

Виктор Уго пока не входит в группу самых дорогих игроков «Фламенго». Transfermarkt оценивает уроженца Рио-де-Жанейро и воспитанника «Фла» всего лишь в € 3 млн. Но этот парень — кандидат в молодёжную сборную Бразилии, а его карьеру, согласно источнику, ведёт то же агентство, которое занимается Винисиусом Жуниором из «Реала», Габриэлом Мартинелли из «Арсенала» и Дугласом Сантосом из «Зенита».

На профессиональном уровне Виктор Уго выступает чуть больше года. За первую команду «Фламенго» полузащитник дебютировал в мае 2022-го. В новом сезоне-2023 он сыграл в главных турнирах (чемпионат и Кубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес) 18 матчей, а в основу попал только шесть раз. В общем, на сегодняшний день его трудно назвать твёрдым игроком стартового состава команды из Рио-де-Жанейро.

Тем не менее по статистике Виктор Уго входит в топ-3 игроков «Фламенго» по количеству передач под удар (10) и успешных обводок (24). Он забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Оба гола в Кубке Либертадорес — в ворота аргентинского «Расинга» и эквадорского «Аукаса».

Вот так Виктор Уго забил победный мяч в матче с «Расингом» (2:1) за 10 минут до конца игры. Здорово разобрался в эпизоде. Правой ногой мягко обработал, левой точно пробил.

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Права на видео принадлежат CONMEBOL. Видео доступно на странице CONMEBOL в YouTube.

А вот гол в ворота «Аукаса». Парень и разогнал контратаку, и завершил её. Скоростные качества у Виктора Уго, похоже, в норме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Права на видео принадлежат CONMEBOL. Видео доступно на странице Paramount+ Brasil в YouTube.

Из статистики понятно, что Виктор Уго и в пас играет хорошо, и обыгрывать умеет. Кроме того, он обладает взрывной силой, полезен в игре без мяча, в прессинге. Может действовать на разных позициях в средней линии: от опорного полузащитника до атакующего центрхава.

Как и многие бразильцы, например, тот же Клаудиньо, Виктор Уго начинал с футзала. Игра на маленьком поле помогла ему отточить технику, учила действовать в условиях дефицита времени и пространства. Потом он попал во «Фламенго», а нынешний контракт полузащитника с клубом действует до лета 2027-го и, по слухам, включает в себя отступные в размере € 100 млн.

Главный тренер «Фламенго» Хорхе Сампаоли, которого мы помним, в частности, по работе со сборной Аргентины на российском ЧМ-2018, сравнивает молодого полузащитника со звёздами команды и местного чемпионата — Жерсоном, Эвертоном Рибейро и Хиорхьяном де Арраскаетой. То есть с людьми, которые уже поиграли за сборные Бразилии (первые двое) и Уругвая.

Виктор Уго — это не просто надежда. Для меня это реально готовый игрок. Это конкурент для Жерсона, де Арраскаэты и Рибейро. С моей точки зрения, Виктор Уго сделал очень важный шаг в этом внутреннем соревновании.

Хорхе Сампаоли
главный тренер «Фламенго»

Осенью 2022 года Международный центр спортивных исследований включил Виктора Уго в топ-5 самых многообещающих бразильских игроков, рождённых в 2004 году и позже. В этот список попал, например, будущий новичок «Барселоны» Витор Роке. Юный талант «Фламенго» — подходящая замена Клаудиньо?

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