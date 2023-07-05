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19:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Факел» объявил о подписании контракта с защитником Фёдором Кудряшовым

Воронежский «Факел» подписал контракт с защитником Фёдором Кудряшовым.

Факел
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Источник: Чемпионат.com

Уроженец Мамакана (Иркутская область) выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», а также турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор». Четырежды серебряный призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата Турции. Сыграл 47 матчей за сборную России, участвовал в чемпионате мира — 2018, чемпионате Европы — 2020, Кубке конфедераций и Лиге наций.

Напомним, в сезоне-2022/2023 турецкой Суперлиги Фёдор Кудряшов провёл 13 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Российскому защитнику 36 лет. Он выступал в турецком клубе с 2020 года.

«Факел» в минувшем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а в стыковых матчах победил «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч).

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