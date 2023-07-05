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19:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Мозеса принес «Спартаку» ничью в товарищеском матче с «Торпедо»

«Спартак» в товарищеском матче сыграл вничью с «Торпедо» — 2:2.

Спартак
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Источник: Спорт-Экспресс

Игра проходила на стадионе «Лужники» в закрытом режиме.

«Спартак» уступал в два мяча после первого тайма. За черно-белых голами отличились Роман Юзепчук и Александр Орехов. Во втором тайме ничью красно-белым принес дубль Виктора Мозеса, который вышел на замену.

В следующем матче «Спартак» на базе в Тарасовке сыграет против «Акрона». Игра пройдет 8 июля.

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