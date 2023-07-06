Василий Уткин отреагировал на информацию о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Недавно появилась информация, согласно которой футболист договорился о переходе в «Зенит».

«Знаете, что самое смешное (как по мне) в истории с Марио Фернандесом? Один из самых молчаливых, нелюдимых и скрытных людей в российском футболе всё-таки наговорил когда-то лишнего!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация, что санкт-петербургском клубе россиянин может получать € 2,5 млн в год, а само соглашение будет заключено на два года. ЦСКА, как отмечается, предлагал лишь € 1,5 млн в год.