Агент Фернандеса: Это я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Марио ни в чем не виноват

Сегодня несколько инсайдеров сообщили, что Фернандес подпишет контракт с «Зенитом» в ближайшее время. При этом ранее утверждалось, что Марио вернется летом в московский ЦСКА, за который выступал с 2012 по 2022 год.

«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и “Интернасьонала”, неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват. Что касается будущего Марио, давайте мы решим все в согласии с интересами игрока. Относительно “Зенита” на данный момент мне нечего сказать», — заявил агент в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.