Переход Фернандеса в «Зенит» — шок. Сразу по трем причинам

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Казалось, нет понятнее истории, чем у Марио Фернандеса с ЦСКА. Практически как в свое время у братьев Березуцких, Игнашевича или продолжающего карьеру Акинфеева. Ну куда он может деться? Если только в Бразилию, когда семейные обстоятельства заставили. Но если вернется, то только в армейский клуб. Тут и сомнений быть не может. Тем более после слов бразильца: «В РПЛ ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно».

Поэтому новость о переходе Марио в «Зенит» — шок. Совсем недавно Евгений Гинер сказал, что Фернандес возвращается, а президент красно-синих слов на ветер не бросает. Понятно, что он имел в виду свой ПФК, а не нашу страну в целом. То есть стороны вроде бы уже обо всем договорились. И тут такой фортель.

Случившееся выглядит со стороны Марио некрасиво по отношению к ЦСКА. Причем речь идет о едва ли ни самом идеальном до сегодняшнего дня легионере в истории лиги. Как же легко все перевернуть одним решением…

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Что-то похожее произошло с Романом Еременко, которому армейцы помогали во время судебных разбирательств из-за кокаинового скандала, а тот после завершения дисквалификации подался к главному сопернику — «Спартаку». Но финн хотя бы не был легендой армейцев, а Фернандес — она самая. И тоже выбрал непримиримого оппонента.

С человеческой точки зрения Марио можно понять. Это наемный рабочий, который приехал в другую страну не только играть в футбол, но и зарабатывать. На закате карьеры у него появляется выбор получить за два года вместе с подъемными три-четыре миллиона евро или около пяти. На свой век Фернандес наверняка заработал, а для будущего его детей, о которых футболист наверняка думает в первую очередь, второй вариант, конечно, предпочтительнее. Тут вопросов нет.

Только есть одна ремарка — не надо тогда говорить, что ты кроме ЦСКА в России никуда ни ногой. Находись в статусе работника, который честно выбирают многие игроки, не клявшиеся никому в вечной любви. В таком случае у тебя вряд ли появится обожание болельщиков, зато и предателем потом не назовут.

Второй момент, который в этой истории поражает, — то, что Марио оказался именно в «Зените». Мы как-то привыкли, что между этими двумя клубами есть некая джентельменская договоренность не переманивать друг у друга людей, не забирать «чужое». Или это уже не актуально?

Но шокирует не только морально-этический аспект. В спортивном плане тоже серьезные вопросы. Фернандес — очень уважаемый в России человек, с большими заслугами — в последнее время в ЦСКА уже не феерил, а в Бразилии ограничился всего пятью матчами за сезон. Тот ли это Марио, которого мы помним в его лучшие годы? Хорошо, если в Петербурге так уверены в бразильце. Но мне кажется, что Караваев в нынешнем состоянии вряд ли уступит звездному по статусу новичку. Задвинуть Вячеслава на лавку и полностью перекрыть кислород Сутормину? Пока это выглядит так. И ради не молодого таланта, а потихоньку идущего с рынка футболиста.

Как бы то ни было, Марио возвращается. Финансово он почувствует себя хорошо. А вот морально… Как минимум в матчах с ЦСКА ему обеспечена обструкция.

Уже 15 июля питерцев ждет встреча с армейцами за Суперкубок. Fan ID там не нужен.