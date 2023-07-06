«Динамо» объявило о возвращении защитника Фабиана Бальбуэны

«Фабиан Бальбуэна вернулся в “Динамо”!



Защитник бело-голубых прошёл медобследование и сдал тесты на базе в Новогорске. Уже завтра парагваец приступит к тренировкам с командой.



Рады видеть, Генерал», — поприветствовала игрока пресс-служба бело-голубых.

Ранее сообщалось, что Бальбуэна не смог найти в Бразилии команду, готовую платить его зарплату, а арендное соглашение игрока с «Коринтиансом» истекло 30 июня.