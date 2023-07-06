Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» объявило о возвращении защитника Фабиана Бальбуэны

Защитник Фабиан Бальбуэна вернулся в расположение московского «Динамо».

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Фабиан Бальбуэна вернулся в “Динамо”!

Защитник бело-голубых прошёл медобследование и сдал тесты на базе в Новогорске. Уже завтра парагваец приступит к тренировкам с командой.

Рады видеть, Генерал», — поприветствовала игрока пресс-служба бело-голубых.

Ранее сообщалось, что Бальбуэна не смог найти в Бразилии команду, готовую платить его зарплату, а арендное соглашение игрока с «Коринтиансом» истекло 30 июня.

Напомним, 31-летний Фабиан Бальбуэна перешёл в «Динамо» в 2021 году из английского «Вест Хэма» на правах свободного агента. Годом позже парагвайский защитник воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс» на правах аренды.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Умер у меня на руках». Знаменитый бодибилдер скончался в возрасте 30 лет
Главный прокурор Чувашии погиб во время спортивного заплыва через Волгу.
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь