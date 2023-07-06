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19:26 (мск), источник: ТАСС

Матч «Динамо» — «Краснодар» откроет новый сезон Российской премьер-лиги

Встреча пройдет 21 июля на «ВТБ-Арене» в Москве.

Динамо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Матч между московским футбольным клубом «Динамо» и «Краснодаром» откроет сезон-2023/24 Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба лиги.

Встреча пройдет 21 июля на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 19:00 мск. 22 июля екатеринбургский «Урал» примет столичный ЦСКА (начало — 13:00 мск), «Пари Нижний Новгород» дома сыграет с действующим чемпионом петербургским «Зенитом» (15:15 мск), московский «Локомотив» примет казанский «Рубин» (17:30 мск), «Ахмат» в Грозном сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (20:00 мск). 23 июля московский «Спартак» на своем поле сыграет с «Оренбургом» (17:30 мск), «Ростов» примет воронежский «Факел», «Сочи» дома сыграет с калининградской «Балтикой», обе встречи начнутся в 20:00 мск.

Матч третьего тура между столичными ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 5 августа и начнется в 20:00 мск, в этом же туре «Зенит» 6 августа примет «Динамо» (15:00 мск). Игра пятого тура между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве пройдет 20 августа и начнется в 19:30 мск. В седьмом туре ЦСКА на своем поле сыграет с «Зенитом» 3 сентября (17:30 мск).

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