Директор по коммуникациям ЦСКА прокомментировал ситуацию с Марио Фернандесом

«Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про “обман со стороны клуба” и считаем необходимым дать развёрнутое объяснение по контракту Марио. Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение. Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на “приостановке карьеры” и “приостановке контракта”. Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.



Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентльменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта. Суть нашего джентльменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.



При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентльменские договорённости. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt и заявлять всему миру о том, что фактически Марио — свободный агент. Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров.



Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было. Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые исходя из интересов клуба на определённом этапе нельзя выносить в медиа», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.