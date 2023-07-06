«Сочи» обыграл «Ленинградец» в товарищеском матче

Счёт в матче открыл новичок «Сочи» нападающий Иван Игнатьев. Россиянин забил уже на пятой минуте игры, но к середине первого тайма гости восстановили равенство в счёте. В начале второго тайма защитник «Сочи» Тимофей Маргасов снова вывел хозяев вперёд, а через 20 минут Мигел Силвейра забил третий гол команды Дмитрия Хохлова. Под занавес встречи Маргасов оформил дубль и таким образом поставил точку в матче.