Зарема Салихова: будет топ-связка на скамейке «Зенита» Бакаев — Фернандес
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на новость о переходе российского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на новость о переходе российского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Блёкло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Романтики это не добавляет, но счета в банках у игроков и агентов пополняются весомо.
Будет топовая связка на скамейке Бакаев — Фернандес. Возмущаться нельзя, а болельщикам “Зенита” велено закусывать своё недовольство бесплатными хот-догами. А академия “Зенита” на что? Выпускает на поле только болбоев?» — цитирует Салихову Metaratings.
Сегодня, 6 июля, появились первые новости о переходе 32-летнего Марио Фернандеса в «Зенит». Последние полгода он выступал в Бразилии за «Интернасьонал».
С ЦСКА защитник по три раза становился победителем РПЛ и Суперкубка России. Также он побеждал в Кубке России. Кроме этого, на его счету 33 матча за сборную России и участие на чемпионате мира — 2018.