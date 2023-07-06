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22:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Зарема Салихова: будет топ-связка на скамейке «Зенита» Бакаев — Фернандес

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на новость о переходе российского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

«Блёкло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Романтики это не добавляет, но счета в банках у игроков и агентов пополняются весомо.

Будет топовая связка на скамейке Бакаев — Фернандес. Возмущаться нельзя, а болельщикам “Зенита” велено закусывать своё недовольство бесплатными хот-догами. А академия “Зенита” на что? Выпускает на поле только болбоев?» — цитирует Салихову Metaratings.

Сегодня, 6 июля, появились первые новости о переходе 32-летнего Марио Фернандеса в «Зенит». Последние полгода он выступал в Бразилии за «Интернасьонал».

С ЦСКА защитник по три раза становился победителем РПЛ и Суперкубка России. Также он побеждал в Кубке России. Кроме этого, на его счету 33 матча за сборную России и участие на чемпионате мира — 2018.

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