УАФ обратилась к УЕФА с просьбой объяснить вызов Карасёва на сбор судей в Швейцарию

«Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть ещё одно замечание по поводу распространенной в СМИ информации о том, что российский арбитр Сергей Карасёв получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров. Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальной мерой УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил факт этого приглашения, которое стало первым с 24 февраля 2022 года.



Мы убеждены, что этот случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА по отношению к гражданам РФ, и считаем, что вышеперечисленное является результатом недоразумения. Однако, пользуясь случаем, просим вас предоставить комментарий по этому поводу», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.