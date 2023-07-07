Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин
Не только, чтобы насолить ЦСКА.
Не только, чтобы насолить ЦСКА.
Переход Марио Фернандеса в «Зенит» — самая мощная трансферная бомба летнего окна в РПЛ! Трудно представить, что что-то на российском рынке может громыхнуть сильнее. Болельщики ЦСКА ждали возвращения правого защитника в клуб, который, казалось, стал для него домом родным. Многие петербургские болельщики задаются вопросом, зачем вообще нужен новичок на позицию, где и без того наиболее высокая конкуренция в команде. За место в основе борются Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин и Арсен Адамов. Тем более речь идёт о 32-летнем футболисте, который почти не играл в Бразилии. Но, кажется, у руководства и тренерского штаба «Зенита» есть целых пять причин, чтобы сделать выбор в пользу Фернандеса. Вот возможные аргументы в пользу подписания экс-армейца.
Иногда трансферы нужны не столько для усиления собственного состава, сколько для того, чтобы не дать усилиться конкуренту или ослабить его. Очевидно, что по качеству игры ЦСКА ближе всех к «Зениту» в российском футболе. Успешная весна 2023-го, завоевание серебра РПЛ и Кубка страны только укрепят веру армейцев в свои силы. Фернандес мог бы стать дополнительной боевой единицей команды Владимира Федотова. Пусть Марио последний год, по сути, потерял, он всё же оставался ключевой фигурой красно-синих перед отъездом в Бразилию. Сезоном ранее сыграл 28 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Федотов признавался — у него есть желание поработать с Фернандесом после возвращения бразильца в Россию. В своё время ЦСКА и «Зенит» договорились не переманивать футболистов друг у друга, но оказалось, что защитник уже не связан контрактом с московским клубом.
Петербургский клуб мог обратить внимание на правого защитника, поскольку готовится к уходу одного или даже двух футболистов этого амплуа. Прежде всего Сутормина. Алексея не устраивает роль запасного, особенно после того, как он дебютировал в сборной России и сыграл с капитанской повязкой. Сообщалось о переговорах по поводу Сутормина с «Рубином», «Ростовом» и «Локомотивом», да и гендиректор ЦСКА Роман Бабаев признавался, что зенитовец находится в расширенном списке потенциальных новичков. Адамов тоже получает в «Зените» редкие минуты. Этим летом появлялась информация, что Арсеном интересуются клубы из топ-5 РПЛ. По-видимому, руководители «Зенита» не хотят упускать возможность заработать на продаже игроков, которых можно разменять на одного Фернандеса. Марио, как когда-то в сборной России, будет конкурировать с Караваевым.
Несмотря на все сложности, связанные с отсечением российского футбола от международного, в «Зените» продолжают ориентироваться на бразильский рынок и не хотят уходить оттуда. Это и понятно, ведь с легионерами из Бразилии сине-бело-голубые создали свою самую сильную команду за всё время при Семаке. Чтобы молодые новички из этой страны вроде Роберта Ренана, Ду Кейроса или Педро лучше адаптировались к России и игре в РПЛ, рядом с ними должны быть авторитетные, хорошо знающие нашу страну и футбол бразильцы. Такие, например, как капитан «Зенита» Дуглас Сантос. Но летом 2023-го команда рискует потерять группу опытных легионеров из Бразилии: Вендел не хочет возвращаться в Россию, Клаудиньо и Малком тоже могут уйти. В этой ситуации трансфер Фернандеса как потенциального лидера бразильской диаспоры «Зенита» объясним.
После оттока легионеров из России мы как-то стали забывать, что в РПЛ по-прежнему действует лимит. В заявке — 13, на поле — максимум восемь иностранцев. Преимущество Фернандеса, сыгравшего 33 матча за нашу национальную команду, в том, что он не будет считаться легионером.
Уместно напомнить: в «Зените» одних только бразильцев девять человек: помимо Фернандеса, это Родригао, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Ду Кейрос и Густаво Мантуан. И даже если уйдёт Вендел, не факт, что количество легионеров из этой страны сократится. Есть вариант обмена полузащитника на соотечественника. Вдобавок в 2024 году к сине-бело-голубым присоединится ещё и Педро из «Коринтианса». Каждому из них нужно давать игровое время. Выпуская на поле Фернандеса, «Зенит» может сыграть и с девятью бразильцами.
Семак, казалось, окончательно перестроил «Зенит» на тактическую схему 4−3−3. Пожалуй, для Марио эта модель подходит меньше, чем система с тремя центрбеками. Всё-таки, играя глубже, он меньше ходит в атаку, а при обороне чуть ярче проявляются его недостатки как защитника.
В случае потери ключевого полузащитника Вендела тренерский штаб «Зенита» может перейти на схему 3−4−2−1. Играть с двойкой центрхавов и парой инсайдов. Но вопрос в том, готов ли Фернандес закрывать весь фланг в свои почти что 33? Константин Кучаев рассказывал в интервью: в последний сезон Марио в ЦСКА чувствовалось, что бразильцу тяжеловато давать такой объём работы, как в лучшие годы.
Возможный ход от Семака — использование Фернандеса в тройке центрбеков. Это будет фактически новая роль для Марио (всего несколько раз за карьеру выходил на позиции правого центрального), но, вероятно, самая оптимальная в его возрасте. Для работы на фланге уже нет столько энергии, а играть центрального в квартете ещё больший риск. Да и ошибки молодого Ренана в тройке не будут так бить по команде, как в 4−3−3.