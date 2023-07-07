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14:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: лучший бомбардир чемпионата Белоруссии Карпицкий перейдет в «Крылья Советов»

Нападающий солигорского «Шахтера» Егор Карпицкий продолжит карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Metaratings.ru.

Крылья Советов
Шахтер С
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, на данный момент стороны обсуждают условия контракта. 6 июля главный тренер «Шахтера» Алексей Бага уже объявил об уходе Карпицкого в другой клуб.

В сезоне-2022/23 19-летний футболист провел за клуб 16 матчей, забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.

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