Хесус Медина — в «Спартаке». Вслед за Марио Фернандесом к непримиримому сопернику уходит еще один армеец
Обозреватель «СЭ» — о переходах Хесуса Медины и Марио Фернандеса к красно-белым и сине-бело-голубым.
Обозреватель «СЭ» — о переходах Хесуса Медины и Марио Фернандеса к красно-белым и сине-бело-голубым.
Российский футбольный отпуск закончился, просыпайтесь. Два дня принесли две бомбические трансферные новости, в которых задействованы топ-клубы. Сперва Марио Фернандес, возвращение которого в ЦСКА еще неделю-другую назад казалось делом решенным, вдруг оказался в «Зените», а затем уже более «свежий» армеец Хесус Медина перешел в «Спартак».
И все это — после того, как Владимир Федотов в интервью «СЭ» сказал, что красно-синим для борьбы за чемпионство нужно усиление всех линий! Вместо этого сам же ЦСКА укрепил двух прямых конкурентов, включая того, которого клубу нужно настигать — в том числе и по длине скамейки.
Медина отправляется прямиком к принципиальному оппоненту — из ЦСКА в «Спартак». В XXI веке на такой шаг решился только Роман Еременко, и то после дисквалификации.
Ход прошлого сезона показал, что Владимир Федотов точно не вздохнет с облегчением, узнав о трансфере 26-летнего парагвайца. Он получился для Хесуса неоднозначным, но футболист показал себя и разноплановым игроком, универсалом, и бойцом, который не сдается при неприятностях.
Начал сезон он, как и другой армейский южноамериканец Хорхе Карраскаль, блестяще. Играя в группе атаки, в девяти турах набрал девять очков по системе «гол плюс пас» — 5+4. Потом начались проблемы. После 0:1 от «Торпедо» он на два матча угодил на скамейку запасных, после чего вернулся в основу, но результативность как рукой сняло. В 15 турах осени и начала весны его показатели составили 1+0. В апреле снова были два матча в запасе, а затем… смена позиции.
Начиная с дерби против «Локомотива» Медина превратился в левого латераля — и словно играл там всю жизнь. Он выдал ударную концовку — 2+3 в пяти последних турах, к которым добавился реализованный пенальти при 0:1 в концовке первого финального матча Пути регионов Кубка России с «Уралом» и блистательный удар в дальнюю «девятку», которым был открыт счет во втором. Два гола, которые он забил в последних турах чемпионата, пришлись на долю не середняков и аутсайдеров, а прямых конкурентов — «Спартака» и «Ростова». 1+1 в последнем туре с командой Валерия Карпина позволили Медине войти в десятку сильнейших в чемпионате по системе «гол плюс пас».
«У него есть все оснащение для этой позиции, — объяснял решение Федотов. — Она атакующая, в некоторых командах фланговых нападающих используют латералями. Он делает то, что любит и умеет, — уход в центр, работа на пространстве. Этот вариант очень удобен для нас». К этому следует добавить то, что Хесус был штатным исполнителем стандартов, которые у федотовского ЦСКА благодаря стабильной доставке от Медины и Милана Гайича были поставлены прекрасно.
После ничьей в дерби первого круга между ЦСКА и «Спартаком» Федотов подверг Медину и Карраскаля публичной критике, для него крайне редкой. Для здорово стартовавших, но затем попавших в затяжной спад южноамериканцев это был первый серьезный звонок, но оставшаяся часть сезона показала, что они отреагировали на него по-разному. Медина на новой позиции стал одним из самых полезных игроков второй части чемпионата, а Карраскаль так и не вернул себе место в стартовом составе. И пусть главный тренер комплиментарно говорит о настрое колумбийца в конце сезона и их серьезном разговоре — только следующий сезон покажет, станет ли Карраскаль тем игроком, которым пришел в ЦСКА.
Медина же им стал, и его место в стартовом составе на суперфинал Кубка России не подвергалось сомнению. Более того, на седьмой минуте он сломал фалангу пальца и с такой травмой провел на поле все 90+ минут, едва не забил на 88-й минуте после длинной передачи Акинфеева и скидки Заболотного, зато реализовал свой пенальти в послематчевой серии. Такова цена титулов, и парагваец об этом знал.
Но он (в отличие от Марио Фернандеса) и накануне финала не клялся в верности красно-синим, сказав, что дальнейшую судьбу будет решать уже после трофейного матча. Как и Федор Чалов, он вошел в топ-10 игроков РПЛ по сумме ударов и передач под удар, то есть показал себя разносторонним игроком атаки, а его игра по левой бровке продемонстрировала, что и к челночной работе вполне приспособлен.
«Спартак», говорят, начал операцию по приобретению Медины еще два месяца назад. Притом что тот на контракте до лета 2025 года, мне не вполне понятно, как красно-белые могли легально разговаривать с самим игроком, но на его агента выходить им точно ничто не мешало. Вопрос, правда, кто агент. В СМИ только за последнее время мне доводилось видеть фамилии двух людей, которых называли представителями парагвайца, — Ренато Биттара и Аугусто Параху. Когда 15 июня парагвайский журналист Бруно Понт запустил в твиттере первую информацию о возможном содружестве Медины и «Спартака», то Биттар заявлял, что это все не соответствует действительности и Хесус «счастлив в ЦСКА», а вот Параха столь категоричен не был. Тем более что он же — представитель Алекса Дуарте, еще одного красно-белого парагвайца.
Дважды за пару дней жизнь разочаровала Евгения Ленноровича — человека, который никогда не считался идеалистом и однажды разоткровенничался о том, что предпочитает изначально относиться к человеку плохо, чтобы потом с радостью убедиться в обратном, а не наоборот.
Впрочем, Медину продают, и достаточно щедрая по нынешним временам сумма компенсации от «Спартака» (7,5 миллиона евро) почти соответствует ценнику на футболиста на сайте Transfermarkt. Не уверен, что за эти деньги игрока нужно заворачивать в подарочную бумагу и везти в Тушино — ведь это в любом случае усиление прямого конкурента. У ЦСКА была опция этого не делать — ведь у Медины оставались еще два года контракта. Но армейцы почему-то сделали. Видимо, считая, что больше за такую сумму Хесуса им никто и никогда не предложит.
Не думаю, что на его уход в «Спартак», несмотря на всю остроту взаимоотношений между болельщиками, со стороны поклонников красно-синих будет такая же реакция, как на переход Марио Фернандеса в «Зенит». Все же десять лет Фернандеса в ЦСКА — не полтора у Медины. Это не тот срок, чтобы у иностранца появился настоящий клубный патриотизм. Хотя такие победы, как в Кубке России со сломанным пальцем, по идее, должны его выковывать.
Понятно, что свист в адрес Медины в первом, а может, и втором дерби со стороны красно-синих трибун в любом случае будет оглушительным — как иначе? Ведь без его желания переход в «Спартак» точно не состоялся бы. Но такого глубокого человеческого разочарования и ощущения, что их предали, тут наверняка не будет.
А вот с Марио Фернандесом другое дело. Скажу честно — его переход из «Интернасионала» в «Зенит» оставил лично у меня не самый приятный осадок. Бразилец с российским паспортом отыграл десять лет за ЦСКА, и его цитата двухлетней давности памятна всем. Редко общающийся с прессой Марио сказал тогда в интервью Sport24: «Даже если бы руководство [ЦСКА] сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в “Зенит”. В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно… “Зенит”, без сомнения, хороший клуб. Но мой дом — ЦСКА».
Четвертьфиналист ЧМ-2018 оказался настоящим хозяином своего слова — как дал, так и взял. Хотя отношение к нему болельщиков было совершенно другим — его считали одним из немногих исключений из правил. Тем горше оказалось разочаровываться, и реакция оказалась бурной — именно потому что о нем думали иначе.
Другое ли это, чем давешний переход Артема Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»? Если только в том, что Марио — бразилец и не воспитанник красно-синих. Но за декаду и его начали считать родным и думали (да и цитата выше показывает, что имели на это основания), что он полагает так же. К тому же Фернандес в ЦСКА не натерпелся столько, сколько Дзюба в «Спартаке».
Его всегда обожали, он всегда был на пьедестале. Марио такое отношение отработал, в том числе и за сборную России на ЧМ-2018. Фернандес там был так хорош, что никто его не укорил за решающий незабитый пенальти в серии с Хорватией. Многие уже даже забыли, что четвертьфинал был проигран после его неудачи, а не Смолова, — таким был эффект от игры Фернандеса на всем первенстве, тогда как у Федора оно не задалось.
Ссылки на финансовую заинтересованность агента в переходе Марио в «Зенит» (а проходила информация, что он предлагал игрока и трем московским клубам, но те не захотели ни удовлетворять его запросы по деньгам, ни уводить футболиста из-под носа ЦСКА), на мой взгляд, несерьезны. Фернандес — взрослый мальчик, ему скоро 33, и он должен был понимать, что делает.
Болельщики армейцев однозначно восприняли его переход в «Зенит» как предательство, и теперь вопрос, останется ли в силе договоренность между поклонниками двух клубов об отсутствии ненормативной лексики на матче между ними за Суперкубок в Казани. ЦСКА отпускал его при действующем контракте на родину решить свои личные проблемы, последствия же оказались такими, как мы видим.
В практической плоскости непонятно, зачем питерцам нужно перебивать ЦСКА деньгами за Марио. Что принципиально нового может дать «Зениту» за два или почти два миллиона евро в год уже достаточно возрастной и подверженный травмам игрок, который тем более жестко ассоциируется с клубом-конкурентом? На правом фланге у «Зенита» есть Вячеслав Караваев, Арсен Адамов и Алексей Сутормин, а может там сыграть и новичок Ду Кейрос.
Впрочем, прошла информация, что в Марио был заинтересован лично Сергей Семак, так что он знает ответ на этот вопрос. Ведь сам Сергей Богданович тоже был (да и остается) легендой ЦСКА — и большей, чем Марио Фернандес.
После этой истории, чтобы совсем разувериться в какой-либо клубной идейности российских футболистов, остается только, чтобы в «Зенит» перешел Игорь Акинфеев. Но этого, уверен, не произойдет никогда. Что-то святое все-таки есть.