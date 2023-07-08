Дуглас Сантос: «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России

«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 млн евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — “Зенит” всегда хочет лучших. Переход в “Спартак”? Думаю, это невозможно. Думаю, “Зенит” будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — приводит слова Сантоса Metaratings.ru.