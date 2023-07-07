Глушаков попал в заявку клуба из чемпионата России по пляжному футболу

Глушаков заявлен как игрок двукратного чемпиона России по пляжному футболу «Строгино» (Москва). Он будет выступать под 88-м номером.
Глушакову 36 лет, его последним клубом был «Нижний Новгород», который он покинул в июне по истечении контракта. Официально игрок не объявлял о завершении футбольной карьеры. Ранее он представлял столичные «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Также он играл за ростовский СКА, иркутскую «Звезду», грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки».
В составе сборной России Глушаков провел 57 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Он принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов и в чемпионате мира — 2014.