Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
7 июля, источник: Спорт РИА Новости

Глушаков попал в заявку клуба из чемпионата России по пляжному футболу

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков продолжит карьеру в пляжном футболе, сообщается в телеграм-канале сборной России по пляжному футболу.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Глушаков заявлен как игрок двукратного чемпиона России по пляжному футболу «Строгино» (Москва). Он будет выступать под 88-м номером.

Глушакову 36 лет, его последним клубом был «Нижний Новгород», который он покинул в июне по истечении контракта. Официально игрок не объявлял о завершении футбольной карьеры. Ранее он представлял столичные «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Также он играл за ростовский СКА, иркутскую «Звезду», грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки».

В составе сборной России Глушаков провел 57 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Он принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов и в чемпионате мира — 2014.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведева поделилась откровенными кадрами с фотосессии в нижнем белье
'Кричала, что он мне ломает ногу'. Судьба самой красивой фигуристки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь