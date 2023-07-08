Зарема Салихова: есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон

Она намекнула на то, что в команде становится слишком много парагвайцев, и клубу могут дать прозвище «Спартак» Асунсьон в честь столицы Парагвая.

«Эшуорт, ну, это какой-то неправильный покемон! Защитники в Ultimate Sports ещё есть? Лица Мелёшина, Зорина и Игнатова представляете? Кто из истинных болельщиков сейчас в клубе за спартаковский дух отвечает? Есть “Зенит” Рио-де-Жанейро, а скоро будет “Спартак” Асунсьон», — приводит слова Салиховой Metaratings.