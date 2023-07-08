Джеко в составе «Фенербахче» прилетит на матч с «Зенитом»
«Фенербахче» объявил список игроков, которые прилетят в Санкт-Петербург на «Кубок PARI Премьер».
Зенит
ФенербахчеТоварищеские матчи: календарь
«Фенербахче» объявил список игроков, которые прилетят в Санкт-Петербург на «Кубок PARI Премьер».
В список, в том числе, вошел форвард Эдин Джеко. Ранее сообщалось, что боснийский форвард вместе с несколькими легионерами не хотел ехать в Россию из-за политической ситуации.
«Кубок PARI Премьер» пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».