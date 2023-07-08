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10:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джеко в составе «Фенербахче» прилетит на матч с «Зенитом»

«Фенербахче» объявил список игроков, которые прилетят в Санкт-Петербург на «Кубок PARI Премьер».

Зенит
ФенербахчеТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Reuters

В список, в том числе, вошел форвард Эдин Джеко. Ранее сообщалось, что боснийский форвард вместе с несколькими легионерами не хотел ехать в Россию из-за политической ситуации.

«Кубок PARI Премьер» пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

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