ЦСКА: день семьи, любви и верности никогда не теряет актуальность
Московский ЦСКА поздравил подписчиков своих соцсетей с днём семьи, любви и верности.
Московский ЦСКА поздравил подписчиков своих соцсетей с днём семьи, любви и верности.
Пост, опубликованный в телеграм-канале, собрал множество недовольных сообщений от болельщиков команды в адрес экс-защитника Марио Фернандеса и полузащитника Хесуса Медины. Фернандес должен подписать контракт с «Зенитом», а Медина может оказаться в «Спартаке».
«Поздравьте Фернандеса и Медину», — написал один болельщик.
«Да, Марио, видишь», — отреагировал на пост ещё один фанат ЦСКА.
«Верность, похоже, только капитану знакома», — прокомментировал третий поклонник армейцев.
В ЦСКА сообщили, что не сумели договориться о возвращении Фернандеса с агентом игрока. Россиянин бразильского происхождения, по множественным сообщениям, станет игроком «Зенита».
За возможный переход Медины «Спартак», по информации, должен заплатить от € 7 до € 7,5 млн.