Медина станет новой «десяткой» «Спартака». Как Абаскаль будет использовать одного из лидеров ЦСКА
Объясняет Максим Никитин.
Объясняет Максим Никитин.
Хесус Медина практически игрок «Спартака». Разумеется, вы помните, что последние полтора сезона он провел в составе ЦСКА. Ну и что это значит? Казалось бы, монументальный скандал. Тем более что в Сети распространилось видео, на котором Медина якобы назвал свою новую команду дерьмом.
Но дело в том, что Медина никого так не называл (на видео этого нет) и, насколько я знаю, даже хотел подать в суд на блогера, который распространил эту информацию без видеоподтверждения. Да и в целом парагваец в ЦСКА отыграл полтора календарных года, за которые вряд ли можно стать истинным «армейцем».
В конце концов воспитанник ЦСКА Никита Чернов сейчас успешно в «Спартаке» играет и даже регулярно общается в компании бывших одноклубников во главе с Федором Чаловым. Что не мешает ему побеждать армейцев в дерби.
В общем, с этической стороны вопроса больших проблем нет (хотя кто-то может и поспорить). Но что со спортивной?
«Спартак», насколько я знаю, в атакующую группу выбирает игроков на позиции вингера (обязательного левоногого), атакующего полузащитника (тоже с левой ногой) и центрального форварда. Причем самая острая проблема именно с центрфорвардом, который должен приводить в чувство и эффективно конкурировать с Александром Соболевым. Все остальное — с меньшим приоритетом.
Гол Хесуса Медины в ворота «Спартака»
На тему центрфорварда вокруг красно-белых блуждала масса фамилий, но в итоге «Спартак» усилился вингером (на днях подпишут Бонгонда) и Мединой, которого рассматривают на позиции «десятки». И вот это самое интересное.
«Десятка» в понятии спартаковского болельщика — атакующий полузащитник вроде Федора Черенкова, Егора Титова или в кризисные времена Алекса. Медина совершенно другой типаж. И это «совершенно» не значит, что он не может сыграть «десятку». В конце концов футболисты на этой позиции действуют за счет разных качеств: кто-то моменты создает, а кто-то их с разной степенью успешности завершает.
Вот если говорить о Медине, то это точно завершитель. В прошедшем сезоне он забил 11 голов: 7 из них — в касание, а перед остальными парагваец касался мяча не больше трех раз. Хесус — человек, который эффективно откроется, вбежит в зону, уведет защитника или классно пробьет с любимой левой. Но если его партнер Карраскаль (или будущий одноклубник Зиньковский) легчайше обыгрывают соперников, то Медина — это совсем не про дриблинг. Он не может придумать момент в одиночку, но способен его решить.
Собственно, из-за исполнительности Владимир Федотов отправил парагвайца на левый фланг обороны, где он замечательно провел весну. Но, как говорят, играть левого латераля парня не вдохновило, и он легко согласился приехать к Гильермо Абаскалю, который видит его желаемой «десяткой». То есть примой в атаке, а не винтиком в оборонительной системе.
Но здесь есть вопрос. «Спартак» прошлой весной столкнулся с небывалым сопротивлением и фантастической плотностью в рядах соперников — все из-за узнаваемого атакующего стиля, которому каждый мечтал дать отпор. И ведь такие редуты эффективнее вспарывать, открываясь где-то между защитой и обороной соперника, а потом отдавать проникающие передачи внутрь штрафной. Но у Медины, повторюсь, с обострением через пас — так себе. По статистике в среднем за 90 минут, по данным RuStat, Хесус набирает меньше ключевых передач, чем Игнатов и Зиньковский.
Хесус Медина против Михаила Игнатова
Вы спросите, тогда откуда восемь голевых передач? Отвечу: пять — это подачи с углового, остальные три — в быстрых контратаках (а в них у «Спартака» голевые может отдавать даже Роман Зобнин).
Очевидно, красно-белые видят в Медине завершителя и не рассматривают его в контексте творческого «фантазиста», способного сказочно сварить атаку из топора.
Честно говоря, не очень понимаю, почему именно Медина, но догадываюсь, что в «Спартаке» с помощью парагвайца хотят закрыть вакуум в футболистах, которые умеют стабильно посылать мячи в сетку (половину результативных действий в прошлом чемпионате совершили Промес и Соболев — фантастическая доля). Поэтому завершитель-Медина стал сильно привлекательным лотом.
В этом есть логика. Много моментов, но мало голов? Покупаем человека с качествами бомбардира. Правда, есть одно «но»: голы по большей части оформляют центрфорварды. А Медина все-таки поиграет в оттяжке, откуда он забивал, но все-таки больше в контратаках. И еще несколько раз с пенальти — тоже фактор.
Что ж, возможно, я чего-то в футболе не понимаю, но пока приобретение вызывает вопросы, хотя логику поймать можно. Впрочем, сезон РПЛ обычно дает ответы очень быстро. И по Медине на позиции «десятки» мы тоже скоро все поймем. Не переключайтесь.
Автор: Максим Никитин