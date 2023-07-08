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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:09 (мск), источник: Sports.Ru

Аршавин о поведении в молодости: Мы по черте ходили с Быстровым, Кержаковым, Денисовым. Сейчас это могло грустно кончиться, как с Кокорой. Нам повезло

Андрей Аршавин начал карьеру в «Зените» в 1999 году.

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Источник: РИА "Новости"

— У нас тогда была мафия. Если когда-нибудь будут рассказывать про начало 2000-х, это наша футбольная мафия: я, Быстрый, Керж, Гарик [Денисов] и так далее.

— «Бандитский Петербург»?

— Нет, там криминал, а мы были веселые, богатые и хорошо играющие в футбол. И шумели по ночам иногда в Петербурге.

— Как считаешь, повезло вам, что вы родились тогда? Сегодня вы бы, наверное, уже сто раз подумали.

— Думаю, мы бы не подумали, делали бы все то же самое. Но это просто могло бы грустно закончиться, как с Кокорой. Мы по черте ходили, думаю. Сейчас бы нам было намного сложнее.

Конечно, нам повезло. У нас была полная свобода перемещения, и нам еще помогали в городе. Полный кайф был, — сказал Аршавин в беседе с Татьяной Навкой в шоу «Команда».

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