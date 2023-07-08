Аршавин о поведении в молодости: Мы по черте ходили с Быстровым, Кержаковым, Денисовым. Сейчас это могло грустно кончиться, как с Кокорой. Нам повезло
Андрей Аршавин начал карьеру в «Зените» в 1999 году.
Андрей Аршавин начал карьеру в «Зените» в 1999 году.
— У нас тогда была мафия. Если когда-нибудь будут рассказывать про начало 2000-х, это наша футбольная мафия: я, Быстрый, Керж, Гарик [Денисов] и так далее.
— «Бандитский Петербург»?
— Нет, там криминал, а мы были веселые, богатые и хорошо играющие в футбол. И шумели по ночам иногда в Петербурге.
— Как считаешь, повезло вам, что вы родились тогда? Сегодня вы бы, наверное, уже сто раз подумали.
— Думаю, мы бы не подумали, делали бы все то же самое. Но это просто могло бы грустно закончиться, как с Кокорой. Мы по черте ходили, думаю. Сейчас бы нам было намного сложнее.
Конечно, нам повезло. У нас была полная свобода перемещения, и нам еще помогали в городе. Полный кайф был, — сказал Аршавин в беседе с Татьяной Навкой в шоу «Команда».