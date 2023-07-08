Василий Уткин высказался о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»

— К вопросу о Медине и его прямом переходе из ЦСКА в «Спартак». Ребят, вы жёстко перебарщиваете с дилеммой «игра за эмблему/игра за деньги». Парень год назад слыхом не слыхал ни про «Спартак», ни про ЦСКА. Он и ехал играть за деньги. Спрашивается, что тут дурного? ЦСКА на нём неплохо поднял.

А вообще на эту тему очень чётко высказался лет пять назад Анхель Ди Мария, когда обсуждался его переход в «Барселону», тогда ещё к Месси. И его, конечно, спрашивали: Анхель, опомнись, ты же играл за «Реал». А Анхель ответил очень просто: «Я из Росарио, и я воспитанник “Росарио Сентраль”. Вот за “Ньюэллс Олд Бойз” я играть не стану, а всё остальное — работа, — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.