Футболисты «Динамо» разгромили ЦСКА в товарищеском матче
Встреча состояла из трех таймов по 30 минут.
Встреча состояла из трех таймов по 30 минут.
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» оказался сильнее столичного ЦСКА в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве и состояла из трех таймов по 30 минут. Итоговый счет — 5:0 в пользу «Динамо».
Бело-голубые забили три мяча во время игры — отметились Ярослав Гладышев (27-я минута), Арсен Захарян (60), Андрей Мазурин (69).
Также им был присужден гол по результатам состязания вратарей, которое прошло в первом перерыве встречи. Еще один забитый мяч был начислен «Динамо» после победы в конкурсе пенальти, участие в котором приняли игроки женских футбольных команд, хоккеисты и болельщики клубов.
На 28-й минуте поле из-за повреждения покинул защитник ЦСКА Илья Агапов.
Во время предматчевой церемонии бывший нападающий «Динамо» немец Кевин Кураньи и бывший форвард ЦСКА ивуариец Сейду Думбия нанесли символический первый удар по мячу.
Думбия, игравший за ЦСКА с 2010 по 2014 год, а также в 2015 году, появился на поле на 80-й минуте встречи.
9 июля команды встретятся на поле «ВТБ Арены».
«Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23, набрав 45 очков в 30 матчах. ЦСКА завершил сезон на втором месте с 58 очками. Новый сезон РПЛ начнется 21 июля. В первом туре «Динамо» примет «Краснодар», а ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Также армейцы 15 июля в Казани встретятся с петербургским «Зенитом» в матче за Олимп — Суперкубок России.