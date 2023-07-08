Футболисты «Динамо» разгромили ЦСКА в товарищеском матче

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» оказался сильнее столичного ЦСКА в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве и состояла из трех таймов по 30 минут. Итоговый счет — 5:0 в пользу «Динамо».

Бело-голубые забили три мяча во время игры — отметились Ярослав Гладышев (27-я минута), Арсен Захарян (60), Андрей Мазурин (69).

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Также им был присужден гол по результатам состязания вратарей, которое прошло в первом перерыве встречи. Еще один забитый мяч был начислен «Динамо» после победы в конкурсе пенальти, участие в котором приняли игроки женских футбольных команд, хоккеисты и болельщики клубов.

На 28-й минуте поле из-за повреждения покинул защитник ЦСКА Илья Агапов.

Во время предматчевой церемонии бывший нападающий «Динамо» немец Кевин Кураньи и бывший форвард ЦСКА ивуариец Сейду Думбия нанесли символический первый удар по мячу.

Думбия, игравший за ЦСКА с 2010 по 2014 год, а также в 2015 году, появился на поле на 80-й минуте встречи.

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9 июля команды встретятся на поле «ВТБ Арены».