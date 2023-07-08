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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Думбия сыграл за ЦСКА впервые за восемь лет. Но «Динамо» победило 5:0 благодаря челленджам

С такой игрой в обороне одолеть бело-голубых было нереально.

ЦСКА
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Источник: ФК "Динамо" Москва

ЦСКА и «Динамо» провели первый раунд Братского кубка. Игра прошла в необычном формате, а за армейцев даже сыграл Сейду Думбия.

По условиям турнира, команды должны провести два матча за два дня. 8 июля они вышли на поле домашнего стадиона ЦСКА, а 9-го числа сыграют на арене «Динамо». Организаторы придумали необычный формат. Три тайма по 30 минут плюс челленджи в каждом из двух перерывов. Любопытно, что за победу в челленджах каждая команда получает +1 гол в свой актив.

В заявку ЦСКА ожидаемо не попал полузащитник Хесус Медина — парагваец вот-вот перейдёт в «Спартак». К слову, информацию о трансфере перед матчем подтвердил главный тренер армейцев Владимир Федотов. Сам Медина наблюдал за матчем с трибун, где сидел вместе с другим легионером ЦСКА — Мойзесом. Символический удар перед матчем нанесли бывшие легионеры РПЛ — Сейду Думбия и Кевин Кураньи. Армеец в своё время феерил в ЦСКА, а немец забил 56 мячей в составе «Динамо».

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На первых минутах запомнился эпизод с падением Антона Заболотного в штрафной площади «Динамо». На повторе показалось, что не без помощи защитника бело-голубых Николаса Маричаля. Судья Евгений Кукуляк нарушения не увидел, а системы VAR на матче не было. А в концовке первого тайма у ЦСКА возникли большие проблемы.

Во-первых, армейцы пропустили. Ярослав Гладышев удрал один на один с Игорем Акинфеевым чуть ли не в центра поля и легко реализовал свой шанс. Во-вторых, ЦСКА потерял защитника Илью Агапова. В эпизоде с пропущенным мячом 22-летний футболист получил травму перед тем, как его обокрал Гладышев. Судя по всему, Агапов повредил колено, но ушёл с поля самостоятельно — от носилок отказался.

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В перерыве публику развлекали резервные вратари команд. Армейцы Владислав Тороп и Владимир Шайхутдинов противостояли динамовцам Ивану Будачёву и Илье Купцову. В течение шести минут они играли в формате «два на два» на коротком поле. Победа досталась динамовским вратарям, следовательно, они принесли команде ещё один гол. Таким образом, на второй тайм команды вышли при счёте 2:0 в пользу бело-голубых.

Источник: ФК "Динамо" Москва

Второй тайм получится менее событийным, но и его забрало «Динамо». Уже в добавленное время Константин Тюкавин и Арсен Захарян создали красоту. Нападающий элегантным «черпаком» забросил мяч на полузащитника, а тот легко переиграл Акинфеева. К слову, вторую половину встречи бело-голубые провели гораздо качественнее, нежели первую.

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Во втором перерыве — новый челлендж. Серия пенальти, в которой принимали участие болельщики клубов, футболистки женских клубов и некоторые звёздные персонажи. К примеру, в составе «Динамо» пенальти били хоккеисты Андрей Миронов и Дмитрий Рашевский, а в ЦСКА — футболист «Амкала» Антон Чужой и артист Артур Диланян. Место в воротах заняли голкиперы женских клубов. Серию выиграли динамовцы, так что бело-голубые повели с общим счётом 4:0.

Перед третьим таймом новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка выпустил на поле новый состав. ЦСКА в этом отрезке доверил несколько минут молодым игрокам. Следующий гол стал следствием «привоза» Виктора Мендеса. Полузащитник армейцев отдал небрежный пас назад и, по сути, вывел динамовца Андрея Мазурина один на один с вратарём. Футболист бело-голубых пробил под голкипером — вышедший на замену Тороп не выручил.

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За 10 минут до окончания основного времени Федотов выпустил Думбия. Болельщики встретили трёхкратного чемпиона продолжительными аплодисментами. Сейду не играл за ЦСКА с 2015 года, а его последним местом работы был скромный мальтийский клуб «Хамрун Спартанс», откуда он ушёл летом 2021-го.

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Набравший несколько лишних килограммов нападающий не запомнился чем-то особенным. Один раз 35-летний футболист залез в офсайд, один раз расстроился, что его не увидел партнёр.

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На последних минутах бело-голубые остались вдесятером. 18-летний защитник Иван Лепский остановил соперника в полуметре от линии штрафной — Кукуляк наградил игрока красной карточкой. Впрочем, это уже никак не сказалось на итоговом результате. У ЦСКА не хватило времени даже на один гол. Второй раунд Братского кубка пройдёт 9 июля.

Автор: Кирилл Закатченко

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