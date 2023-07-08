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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» сыграл вничью с «Торпедо» в товарищеском матче

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» и московского «Торпедо» сыграли вничью в товарищеском матче.

Рубин
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе «Торпедо» отличился Сергей Бородин (11-я минута), у «Рубина» забил Дмитрий Кабутов (69).

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетело в Первую лигу, а «Рубин» стал победителем Первой лиги и вышел в РПЛ.

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