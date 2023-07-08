«Краснодар» сыграл вничью с «Черноморцем», ведя 2:0 после первого тайма
«Краснодар» в первом контрольном матче летних сборов сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем».
Краснодар
Черноморец Н
«Краснодар» в первом контрольном матче летних сборов сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем».
Игра, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 2:2.
На 12-й минуте Джон Кордоба вывел «быков» вперед, а на 39-й отличился Никита Кривцов. Во втором тайме гости счет сравняли: Владислав Адаев оформил дубль, отличившись на 51-й и 53-й минутах.
Следующая контрольная игра у «Краснодара» запланирована 11 июля против «Кубани».