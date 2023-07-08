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21:41 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» сыграл вничью с «Черноморцем», ведя 2:0 после первого тайма

«Краснодар» в первом контрольном матче летних сборов сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем».

Краснодар
Черноморец Н
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Источник: fckrasnodar.ru

Игра, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 2:2.

На 12-й минуте Джон Кордоба вывел «быков» вперед, а на 39-й отличился Никита Кривцов. Во втором тайме гости счет сравняли: Владислав Адаев оформил дубль, отличившись на 51-й и 53-й минутах.

Следующая контрольная игра у «Краснодара» запланирована 11 июля против «Кубани».

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