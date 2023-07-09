«Зенит» опять обменяется игроками с «Коринтиансом»? Каких звёзд ещё не вычерпали оттуда

Кажется, в «Зените» приняли уход Вендела как факт. Без радости, но и без паники. Чемпион РПЛ теряет, пожалуй, лучшего центрального полузащитника лиги, но что поделаешь, если человек не чувствует себя счастливым в России? Петербургскому клубу остаётся одно — выжать из сложившейся ситуации максимум. Впрочем, для этого нужно сначала понять, где бразилец собирается продолжить карьеру.

«Зенит» покупал Вендела у лиссабонского «Спортинга» за € 20,3 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает полузащитника в € 24 млн. Если верить многочисленным инсайдам, то эти деньги (около € 20−25 млн) петербургский клуб и просит за свою звезду. Судя по всему, желающих заплатить столько за бразильца на сегодняшний день нет. Босс «Фламенго» заявил о выходе из переговоров по Венделу, «Палмейрас» готов только арендовать центрхава с правом выкупа, а слухи о «Галатасарае», зная богатую фантазию турецких журналистов и инсайдеров, пока стоит воспринимать только как слухи.

Зато есть вариант с главным бизнес-партнёром «Зенита» с 2022 года — «Коринтиансом». Как утверждали бразильские СМИ, клуб из Сан-Паулу тоже пытался договориться об аренде Вендела с правом выкупа за € 18 млн. Очевидно, сине-бело-голубых это не заинтересовало. Теперь в «Коринтиансе» предлагают использовать ту же схему, что и в случае с Юри Алберто. Трансфером сбежавшего из России нападающего остались довольны и в Сан-Паулу, и в Санкт-Петербурге.

Мы должны быть благодарны за существование «Зенита». Мы хорошо с ними поработали. Замечательно, что на рынке есть «Зенит», который занимается бизнесом. Дуилио Монтейро президент «Коринтианса»

Схема эта — обмен одного классного игрока на нескольких молодых и талантливых или достаточно сильных зрелых футболистов. Денег у «Коринтианса» мало, а недавняя продажа в «Зенит» 50% прав на 17-летнего вундеркинда Педро за € 9 млн помогла клубу из Сан-Паулу закрыть кое-какие долги и избежать неприятных санкций. После этой новости о возможном обмене футболистами сам собой родился вопрос: неужели в «Коринтиансе» остались таланты, не вычерпанные ещё «Зенитом»?

Положение «Тимау» в турнирной таблице чемпионата Бразилии заставляет в этом сомневаться. После 13 туров «Коринтианс» занимает 16-е место. Всё, что ниже — зона вылета. Ближайший преследователь отстаёт всего на одно очко. С другой стороны, в такой ситуации клуб должен быть готов отпустить любого из своих футболистов, понимая, что Вендел выше уровнем каждого из них и сделает команду сильнее.

Несложно догадаться, что в «Коринтиансе» могут предложить «Зениту» выкупить оставшуюся часть прав на Педро. Правда, клубу из Сан-Паулу принадлежат только 30%, а ещё 20% — у семьи самого игрока и его представителей. Это потянет на € 5−6 млн, чего недостаточно, чтобы удовлетворить аппетиты чемпионов России по трансферу Вендела.

За Юри Алберто «Зенит», помимо приоритетного права выкупа Педро, получил Роберта Ренана, Ду Кейроса и Густаво Мантуана. А ещё — часть прав на приезжавшего в аренду голкипера Ивана Куарежму. К слову, после возвращения зимой 2023-го в «Коринтианс» этот вратарь был арендован с обязательством выкупа другим бразильским клубом «Васко да Гама». Но там в новом сезоне Серии А Иван тоже довольствуется ролью запасного: сидит под купленным в январе у «Лилля» Лео Жардимом.

По версии Transfermarkt, самый дорогой футболист сегодняшнего состава «Коринтианса» — Юри Алберто (€ 18 млн). Все остальные более чем в два раза дешевле. При этом, по оценкам различных сайтов, в топ-4 игроков команды входят другие: 21-летний центральный защитник Мурильо, 24-летний левый защитник Матеус Биду, 22-летний атакующий полузащитник Адсон и 26-летний вингер/форвард Рожер Гедес. Вероятно, кого-то из этого квартета можно ждать в «Зените».

Правда, игроки в оборону, особенно на левый фланг, петербургскому клубу не очень-то нужны. Более интересными фигурами представляются Гедес (второй по стоимости с ценником в € 8,5 млн) и Адсон (€ 6 млн). У первого из них есть опыт выступлений за границей, он три года отыграл в Китае за «Шаньдун Лунэн». Был довольно результативен: набрал 27+10 в 53 матчах. Похоже, номер не отбывал, отработал каждый юань. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Гедес — лидер «Коринтианса» по статистике ударов (3,1 в среднем за 90 минут игры), попаданий в створ (1,1) и заработанных на себе фолов (2,9). Лучший бомбардир команды с шестью голами. Да и в Кубке Либертадорес он тоже первый снайпер с тремя мячами.

Что касается Адсона, то в декабре 2022-го в Бразилии сообщали, что «Зенит» подпишет именно этого игрока наряду с Ренаном и Педро. Однако по каким-то причинам в петербургский клуб отправился не Адсон, а Ду Кейрос. Но и сейчас его кандидатура заслуживает внимания. Адсон — лучший у «Коринтианса» в чемпионате по статистике обводок (2,8 успешных, 69% от общего числа), точных передач на чужой трети поля (12,9), выигранных единоборств (8,3) и даже отборов мяча (3,5).