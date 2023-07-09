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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Бешикташ» договорился с ЦСКА о трансфере Зайнутдинова

Турецкий «Бешикташ» договорился с московским ЦСКА о переходе 25-летнего полузащитника сборной Казахстана Бактиёра Зайнутдинова.

ЦСКА
Бешикташ
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Источник: РИА "Новости"

Сумма трансфера составит € 6 млн плюс бонусы, сообщает турецкое издание Takvim.

По данным источника, контракт Зайнутдинова с стамбульским клубом будет подписан на три года. Кроме того, согласно изменениям, принятым Турецкой футбольной федерацией перед новым сезоном, полузащитник не будет считаться легионером.

В чемпионате Турции-2022/2023 «Бешикташ» занял третье место и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций. Команду возглавляет турецкий специалист Шенол Гюнеш.

В сезоне-2022/2023 Зайнутдинов провёл за ЦСКА 27 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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