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16:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неблагодарный Норманн хочет создать опасный прецедент для РПЛ. А ведь Карпин спас его карьеру

Норвежец уже собирался стать электриком.

Ростов
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Источник: Спорт-Экспресс

Матиаса Норманна и раньше было сложно заподозрить в клубном патриотизме (а учитывая, что он переходом в «Динамо» закрыл себе путь в сборную, — в каком-либо вообще), но его нынешний поступок — верх неприличия. 27-летний норвежец задумал разорвать контракты с москвичами, где он в аренде, и с «Ростовом», которому он принадлежит. И если попытка покинуть «Динамо» еще объяснима, ведь продолжать сотрудничество бело-голубые не планируют, то желание уйти бесплатно из команды Карпина — это попросту предательство. По ряду причин.

22-летний Норманн перешел к желто-синим в январе 2019 года — из «Брайтона». В Англии, по воспоминаниям Матиаса, жизнь была похожа на кошмар — все потому, что футболисту не дали дебютировать в АПЛ, ссылая по арендам, а после закрыв в молодежке на скамейке запасных.

Для игрока, чья карьера раньше развивалась стремительно, тогда настали тяжелые времена. Норманн играл в «Мольде» при Сульшере и Холанне, причем он был в основе, когда Эрлинга только выпускали на замену. Но в 2019 году все уже было иначе — Холанн отправился в «РБ Зальцбург», а Норманн увяз в глубинах английского середняка.

Вот как он сам вспоминал тот период: «В Англии был очень неприятный этап моей карьеры. Я даже обсуждал с моим папой, что нужно возобновлять получение образования и тому подобное». Но это мягко сказано — Норманн бывал и откровеннее: «Казалось, выхода нет. Мама говорила: “Ничего, сынок, все будет в порядке”. Папа был более жестким: “Черт побери, бесполезно сидеть и ныть, нужно работать”».

Источник: Спорт-Экспресс

Норвежец всерьез планировал завершить карьеру и стать электриком, но тут пришел «Ростов». Южане выкупили футболиста зимой 2019 года за 1,7 миллиона евро — и у Норманна началась новая жизнь. Карпин быстро указал Матиасу на ряд ошибок — в частности, касательно формы. Футболист был явно перекачен, для успешной игры ему нужно было «подсушиться», что он и сделал.

Игра за «Ростов» пошла хорошо. Норманн дебютировал уже 3 марта, и в первых пяти матчах отдал три голевые передачи. А еще заработал четыре желтые карточки — в общем, стартовал норвежец ярко. Играл он самозабвенно — настолько, что без вопросов вытеснил из состава Александра Гацкана. Легендарный капитан ростовчан не захотел мириться со сменой позиции (Карпин предлагал ему место в защите) и в июле ушел в «Крылья Советов». Яркую игру Матиаса оценили в сборной Норвегии — через полгода после перехода в РПЛ он дебютировал за страну, вновь соединившись с Холанном.

Следующий сезон получился одним из самых успешных в эпоху Карпина в «Ростове». Южане вышли в еврокубки, а Норманн стал одной из главных звезд той команды. Трансферная стоимость росла космическими темпами — когда Матиаса подписывали, Transfermarkt оценил его в 400 тысяч евро. С выходом «Ростова» в еврокубки Норманн стоил уже 7,5 миллиона евро.
Источник: Спорт-Экспресс

Норвежец не уставал радоваться жизни. «Я по-настоящему счастлив», «Стадион “Ростова” — предел мечтаний», «Ростов» — лучший выбор в карьере«и так далее — Матиас постоянно насыпал комплименты. Болельщики отвечали взаимностью и несколько раз признавали его лучшим игроком месяца. Все было шикарно. Когда Норманн забил первый гол за “Ростов”, сумасшедшей пушкой в ворота “Ахмата”, он чуть не задушил Карпина в объятиях — трогательный момент показывал, как же сильно Валерий Георгиевич изменил его жизнь.

Дальше был ассист в единственном лигоевропейском матче «Ростова» и… все. После вылета желто-синих из еврокубков Норманн сыграл лишь четыре полных матча. Начались травмы и замены. А еще, что немаловажно, — в социальных сетях стало много фотографий из Москвы. Не из отпуска, а просто посреди недели — Норманн, кажется, заскучал в Ростове и мечтал о городе покрупнее.

Неизвестно, связано ли это с вылетом из Лиги Европы, или окрепший Матиас, чья стоимость составляла на тот момент 13 миллионов евро, просто поверил в себя. Но закончились улыбки, объятия с Карпиным и счастливые высказывания — зато пошли травмы и слухи о переходе во все топ-команды России и неплохие клубы Англии.

Всю весну Норманн пропустил, а «Ростову» без него было плохо — тогда желто-синие одержали всего три победы. Летом Карпин ушел работать в сборную, а Матиас запросился в аренду. Когда-то игрок обещал отказать «Манчестер Юнайтед» ради «Ростова», но теперь готов был уйти хоть куда, лишь бы подальше — нашелся вариант с «Норвичем». 29 августа 2021 года Норманн отправился в АПЛ, красиво и даже уважительно это озаглавив: «Уехав в Россию, я добился прогресса и в каком-то смысле нашел себя. Теперь я готов к игре на таком уровне. С нетерпением жду этого вызова».

Согласно условиям, «Норвич» заплатил «Ростову» 2 миллиона евро за аренду и мог выкупить игрока за 14 миллионов в случае, если бы остался в АПЛ. К сожалению для ростовчан, Норманн не помог «канарейкам», хотя выступил достойно — сыграл 25 матчей, оформил 1+2 по системе «гол плюс пас» и даже признавался лучшим игроком месяца. Доходило до того, что болельщики «Брайтона» призывали вернуть назад своего «воспитанника».

Источник: Спорт-Экспресс

Выкупа не случилось, Норманну предстояло вернуться в «Ростов». Этого он категорически не хотел, но тут возник вариант с «Динамо», который Матиас описал так: «Это лучшая спортивная возможность из всех. Я бы предпочел не возвращаться в Ростов, в Москве безопаснее и клуб больше».

Нормально сыграть за «Динамо» тоже не получилось. Спустя год неубедительных выступлений Норманн, и без того не особо благодарный «Ростову», решился, по сообщениям «РБ Спорт», на совсем недружелюбный шаг — односторонний разрыв контракта. Чтобы сделать это, норвежцу предстоит создать прецедент — потому что оправдывается он усилившимся чувством страха, а не нормами ФИФА.

И это и досадно, и опасно. Первое — потому что «Ростов», по сути, сделавший игрока заново, может ничего за него не получить. В лучшие времена южане просили за Матиаса до 25 миллионов евро, а теперь рискуют остаться ни с чем. Второе — потому что легионеры РПЛ в случае успеха «дела Норманна» получат очень неприятный для российских клубов инструмент одностороннего разрыва контракта.

Конечно, шансов у норвежца не очень много. «Ростов» уже судился по поводу Норманна с «Норвичем» (англичане не хотели платить деньги за аренду) и выиграл дело. Вероятно, здесь тоже неплохая перспектива. Но сам факт того, что Норманн, который без «Ростова», скорее всего, уже закончил бы карьеру, теперь пошел на клуб войной — это верх неблагодарности. Ростовские болельщики не забудут такое отношение.

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