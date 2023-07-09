В РПЛ едет новая звезда из Беларуси. Этот форвард порвал молодежку России

Источник: FCSHAKHTER.BY

«Крылья Советов» превратились в один из лучших клубов РПЛ по умению находить и развивать таланты. Вот и в это летнее окно самарцы готовят многообещающий трансфер. Спортивный директор «КС» Сергей Корниленко подтвердил, что в ближайшие дни должен закрыть сделку по переходу Егора Карпицкого.

Карпицкому 19 лет, он играет на позиции нападающего. Если российские болельщики уже слышали эту фамилию, то, скорее всего, в новостях после матча нашей молодёжной сборной с Беларусью. Товарищеская встреча соседей состоялась в июне в Борисове. Её результат не просто удивил, а ошеломил: сборная России была разгромлена на выезде со счётом 1:5! Если называть вещи своими именами, то команда с Даниилом Худяковым в воротах и Павлом Мелёшиным в центре нападения просто опозорилась.

Главным героем этого спарринга стал как раз Карпицкий. Он поучаствовал в четырёх из пяти голов сборной Беларуси. Сначала заработал пенальти при счёте 1:0. Потом, незадолго до перерыва при счёте 2:1, забил свой первый гол: подобрал отскочивший мяч и пробил в дальний угол с рикошетом от штанги. А к 55-й минуте в активе Егора был уже хет-трик. В эпизоде с третьим голом Карпицкий реализовал выход один на один.

Самым оригинальным получился второй гол нападающего. Тут Карпицкому повезло с грубейшей ошибкой Худякова. Мяч после его удара прошёл и между рук, и между ног голкипера «Локомотива».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9aab83d959a8fbec&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252640&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но Карпицкий — отнюдь не звезда одного матча. Вряд ли на Егора обратили бы внимание скауты РПЛ, если бы он не выделялся на уровне чемпионата Беларуси. А нападающий «Шахтёра» из Солигорска не просто выделяется: в свои 19 лет он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

В сезоне-2023 Карпицкий сыграл 13 матчей в чемпионате (в основе — 11), забил 12 мячей, сделал одну голевую передачу и заработал один пенальти. То есть в среднем у нападающего выходит фактически гол за игру. Понятно, что лига Беларуси далека от топовых. В клубном рейтинге УЕФА занимает лишь 39-е место, располагается рядом с чемпионатами Финляндии, Литвы, Армении и Боснии и Герцеговины. Тем не менее, если бы не переход в «Крылья Советов», Егор мог бы побить рекорд страны. В истории чемпионата Беларуси было лишь пять случаев, когда игроки младше 20 лет забивали более 12 голов за сезон. Лучший результат показал ещё в 1996 году Владимир Маковский, наколотивший 23 мяча в 30 матчах.

Очевидно, что у Карпицкого есть дар снайпера. В прошлом году Егор уходил за практикой в команду Первой лиги «Шахтёр» из Петрикова и там забил 10 голов в восьми играх. Потом вернулся в Солигорск, где его начали наигрывать в основе ещё в концовке сезона-2022. Выиграл с командой чемпионство. Но у «Шахтёра» отобрали золотые медали после того, как была раскрыта история с договорным матчем.

Как ни удивительно, молодой талант с такой статистикой до сих пор не дебютировал в первой сборной Беларуси. Главного тренера национальной команды Георгия Кондратьева критиковали за то, что не даёт шанс Карпицкому. Возможно, теперь, когда федерация отправила Кондратьева в отставку, нападающий уже будет вызываться в первую сборную из «Крыльев Советов».

Карпицкий — прежде всего игрок штрафной. Сам он мечтает попасть в «Манчестер Сити» и выиграть Лигу чемпионов. Конечно, РПЛ для нападающего — лишь промежуточная остановка на пути в Европу.

ЕГОР КАРПИЦКИЙ | Источник: ABFF.BY

«Я немного немецкий в школе учил. Знаю его, конечно, так себе, но уже что-то. За английский вот сейчас тоже взялся», — рассказывал Карпицкий в интервью для Sport5.by.