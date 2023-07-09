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16:42 (мск), источник: Sport24

Видео: «Рубин» креативно высмеял трансферную политику клубов РПЛ

Пресс-служба казанского «Рубина» выпустила креативный видеоролик, в котором высмеяла трансферную политику клубов российской Премьер-Лиги.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Рубиновые сделали отсылку к переходам Марио Фернандеса в «Зенит» и Хесуса Медины в «Спартак», покупкой бразильцев «Зенитом» и «Уралом», трансферу Ивана Игнатьева в «Сочи» и ко многому другому.

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. Действующим чемпионом лиги является петербургский «Зенит».

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