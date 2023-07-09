Видео: «Рубин» креативно высмеял трансферную политику клубов РПЛ

Рубиновые сделали отсылку к переходам Марио Фернандеса в «Зенит» и Хесуса Медины в «Спартак», покупкой бразильцев «Зенитом» и «Уралом», трансферу Ивана Игнатьева в «Сочи» и ко многому другому.