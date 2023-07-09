Переход Зайнутдинова в «Бешикташ» может сорваться. Известна причина

По данным «Матч ТВ», ЦСКА и «Бешикташ» на данный момент не согласовали переход Зайнутдинова. Турецкий клуб не готов платить за трансфер сразу всю сумму, которую хотят получить армейцы.

Ранее турецкое издание Takvim сообщило, что стороны близки к заключению сделки. По информации СМИ, «черно‑белые» заплатят за игрока сборной Казахстана шесть миллионов евро и бонусы, а контракт с хавбеком будет рассчитан на три года.

Как информирует «Матч ТВ», эта информация не соответствует действительности. ЦСКА действительно хочет получить за Зайнутдинова порядка 6−7 миллионов евро. Но «Бешикташ» готов сразу заплатить половину от этой суммы, а остальное погасить позже, разбив трансфер на несколько платежей, а также включить в сделку различные бонусы. Московский клуб данный вариант не устраивает. Агенты, посвященные в ход переговоров, на данный момент оценивают вероятность перехода Зайнутдинова в «Бешикташ» менее чем в 50 процентов.