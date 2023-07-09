Переход Зайнутдинова в «Бешикташ» может сорваться. Известна причина
Трансфер казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова из московского ЦСКА в турецкий «Бешикташ» может сорваться, сообщают Vesti.kz.
Трансфер казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова из московского ЦСКА в турецкий «Бешикташ» может сорваться, сообщают Vesti.kz.
По данным «Матч ТВ», ЦСКА и «Бешикташ» на данный момент не согласовали переход Зайнутдинова. Турецкий клуб не готов платить за трансфер сразу всю сумму, которую хотят получить армейцы.
Ранее турецкое издание Takvim сообщило, что стороны близки к заключению сделки. По информации СМИ, «черно‑белые» заплатят за игрока сборной Казахстана шесть миллионов евро и бонусы, а контракт с хавбеком будет рассчитан на три года.
Как информирует «Матч ТВ», эта информация не соответствует действительности. ЦСКА действительно хочет получить за Зайнутдинова порядка 6−7 миллионов евро. Но «Бешикташ» готов сразу заплатить половину от этой суммы, а остальное погасить позже, разбив трансфер на несколько платежей, а также включить в сделку различные бонусы. Московский клуб данный вариант не устраивает. Агенты, посвященные в ход переговоров, на данный момент оценивают вероятность перехода Зайнутдинова в «Бешикташ» менее чем в 50 процентов.
Действующий контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне 25‑летний футболист провел 27 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.
В его карьере также были «Ростов», «Астана» и «Тараз». В национальную команду вызывается с 2018 года.