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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» снова разгромило ЦСКА в рамках Братского кубка

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» одержали вторую победу подряд над ЦСКА в товарищеском матче, проведенном в рамках организованного командами Братского кубка.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе имени Льва Яшина, завершилась со счетом 6:3 в пользу динамовцев. У победителей дубль оформил Вячеслав Грулев (48-я и 50-я минуты), по голу забили Курбан Расулов (31), Федор Смолов (69) и Андрей Мазурин (89), а еще один мяч забила футболистка женской команды «Динамо» Галина Гейбиева (61). У ЦСКА дубль оформил Адольфо Гайч (29 и 36), также отличился Никита Ермаков (31).

В первом матче турнира, который прошел на арене ЦСКА в субботу, «Динамо» одержало победу со счетом 5:0. Общий счет противостояния — 11:3 в пользу «бело-голубых».

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