«Динамо» снова разгромило ЦСКА в рамках Братского кубка

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе имени Льва Яшина, завершилась со счетом 6:3 в пользу динамовцев. У победителей дубль оформил Вячеслав Грулев (48-я и 50-я минуты), по голу забили Курбан Расулов (31), Федор Смолов (69) и Андрей Мазурин (89), а еще один мяч забила футболистка женской команды «Динамо» Галина Гейбиева (61). У ЦСКА дубль оформил Адольфо Гайч (29 и 36), также отличился Никита Ермаков (31).