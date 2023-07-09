Гол Комличенко помог «Ростову» разгромить «Факел» в товарищеском матче
Футбольный клуб «Ростов» крупно победил на своем стадионе воронежский «Факел» в товарищеском матче.
Ростов
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Футбольный клуб «Ростов» крупно победил на своем стадионе воронежский «Факел» в товарищеском матче.
Игра прошла в формате два тайма по 60 минут. В первой половине полузащитник «Ростова» Алексей Миронов открыл счет. В середине второго тайма донской бомбардир Николай Комличенко забил свой очередной гол. А в самой концовке матча хозяева довели дело до разгрома — Максим Осипенко реализовал пенальти. В итоге, 3:0 — победа команды Валерия Карпина.
15 июля «Ростов» и «Факел» проведут ответный товарищеский матч в Воронеже.