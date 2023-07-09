«Зенит» обыграл «Фенербахче» по пенальти на Кубке PARI Премьер

Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти петербуржцы победили со счетом 4:3.

Матч с «Фенербахче» стал для «Зенита» последним на Кубке PARI Премьер. До этого команда победила «Нефтчи» (3:1) и уступила «Црвене Звезде» (1:2).