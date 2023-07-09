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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» обыграл «Фенербахче» по пенальти на Кубке PARI Премьер

«Зенит» победил «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер.

Фенербахче
Зенит
Нефтчи
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Источник: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти петербуржцы победили со счетом 4:3.

Матч с «Фенербахче» стал для «Зенита» последним на Кубке PARI Премьер. До этого команда победила «Нефтчи» (3:1) и уступила «Црвене Звезде» (1:2).

«Фенербахче» провел первую игру на Кубке PARI Премьер. 12 июля туркам предстоит встретиться с «Црвеной Звездой», а 15 июля — с «Нефтчи».

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