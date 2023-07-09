«Зенит» обыграл «Фенербахче» по пенальти на Кубке PARI Премьер
«Зенит» победил «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер.
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«Зенит» победил «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер.
Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти петербуржцы победили со счетом 4:3.
Матч с «Фенербахче» стал для «Зенита» последним на Кубке PARI Премьер. До этого команда победила «Нефтчи» (3:1) и уступила «Црвене Звезде» (1:2).
«Фенербахче» провел первую игру на Кубке PARI Премьер. 12 июля туркам предстоит встретиться с «Црвеной Звездой», а 15 июля — с «Нефтчи».