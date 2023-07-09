Сергей Семак оценил состояние «Зенита» за неделю до Суперкубка с ЦСКА

«Кажется, у нас состояние такое же, как обычно в начале сезона. Определённых моментов не хватает. Но по ходу матчей уже будем набирать кондиции, которых не хватает. Однако, считаю, то состояние, в котором мы находимся, позволяет нам показывать хорошую игру», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.