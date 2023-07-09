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9 июля, источник: Чемпионат.com

Сергей Семак оценил состояние «Зенита» за неделю до Суперкубка с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку состояния команды перед матчем Суперкубка с московским ЦСКА.

ЦСКА
ЗенитСуперкубок России
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Источник: Чемпионат.com

«Кажется, у нас состояние такое же, как обычно в начале сезона. Определённых моментов не хватает. Но по ходу матчей уже будем набирать кондиции, которых не хватает. Однако, считаю, то состояние, в котором мы находимся, позволяет нам показывать хорошую игру», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, матч за Суперкубок страны пройдёт в субботу, 15 июля. Начало игры — в 17:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Последний матч с участием «Зенита» прошёл в рамках Кубка PARI Премьер с турецким «Фенербахче» и завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3.

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