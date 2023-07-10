«Спартак» ждёт защитника из топ-клуба АПЛ. Трансфер поможет Абаскалю в борьбе за золото

«Спартак» привезёт в РПЛ топ-игрока? Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса сообщил «СЭ», что красно-белые сделали англичанам предложение по колумбийцу. Издание Relevo ранее заявляло, что лондонцы хотят за футболиста € 15 млн. Как складывалась карьера Санчеса до информации о переезде в Россию? И по какой причине появились новости о его уходе из «Тоттенхэма»?

Футбол в жизни Санчеса появился ещё в детстве. Он занимался в детской школе клуба «Америка» в родном городе Калото. Затем семья переехала в Медельин (называют промышленной столицей Колумбии), там Давинсона взяли в академию «Атлетико Насьональ». В 17 лет (в 2013-м) Санчес дебютировал за основную команду. А затем пропал из заявки на год.

Всё изменилось во второй половине 2014-го. Давинсон стал важным игроком основы, а спустя два года помог «Атлетико» неожиданно выиграть Кубок Либертадорес. Санчесом заинтересовались топ-клубы Южной Америки («Фламенго») и Европы. Защитник в итоге выбрал наиболее верный путь. Давинсон отправился в «Аякс», который умеет развивать молодые таланты. Амстердамцы заплатили за футболиста € 5 млн.

В Амстердаме Санчес сразу стал важным игроком. В общей сложности он провёл 46 матчей в сезоне-2016/2017. Интересно, что колумбиец забил шесть голов. Несмотря на не самый выдающийся для защитника рост (187 см), Давинсон классно ходил на стандарты. Вместе с «Аяксом» колумбиец вышел в финал Лиги Европы, где амстердамцы уступили «Манчестер Юнайтед».

Топ-клубы выстроились в очередь за талантливым защитником. Санчеса выделяли скорость, неплохой пас, хороший отбор и опека. Пугать могли периодические позиционные косяки и отсутствие опыта на высоком уровне. Решительнее всех оказался «Тоттенхэм», побивший свой трансферный рекорд. «Шпоры» заплатили за Санчеса € 42 млн (с учётом бонусов).

Первые три сезона в Англии Давинсон не выпадал из обоймы. Маурисио Почеттино доверял колумбийцу, даже несмотря на ошибки. Санчес активно ротировался с двумя бельгийцами — Тоби Алдервейрелдом и Яном Вертонгеном, набираясь опыта у более статусных партнёров. Интересно, что все трое — экс-игроки «Аякса», перешедшие в «Тоттенхэм». Правда, Санчес не получил шанса в главном матче «Тоттенхэма» в истории. В финале ЛЧ-2018/2019 с «Ливерпулем» (0:2) колумбиец остался на скамейке запасных.

Многое поменял приход в «Тоттенхэм» в 2019 году Жозе Моуринью. Сначала португальский специалист доверял Санчесу: в сезоне-2019/2020 колумбиец провёл в АПЛ 29 матчей (2429 минут). Но несколько результативных ошибок по ходу чемпионата повлияли на будущее Давинсона. В следующем сезоне его игровое время заметно сократилось (18 матчей в АПЛ, 1485 минут).

Симбиоз ошибок, недоверия тренера и давления со стороны прессы морально ударил по колумбийцу. Санчес постоянно боялся ошибиться, из-за чего играл ещё хуже. При Конте ситуация не изменилась. Например, в сезоне-2022/2023 Давинсон провёл в АПЛ всего 852 минуты (18 матчей). По сообщениям The Telegraph, Санчес не нужен новому тренеру «Тоттенхэма» Ангелосу Постекоглу. Расставание за год до конца контракта — идеальный вариант как для клуба, так и для игрока.