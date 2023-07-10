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19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Мирлинд Даку подписал контракт с казанским «Рубином»

Форвард хорватского «Осиека» Мирлинд Даку перешёл в казанский «Рубин». Об этом сообщает «ТИ-Спорт».

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Источник: nsmura.si

По информации издания, косовский нападающий подписал контракт с казанским клубом, который в ближайшее время официально объявит о трансфере. Игрок обошёлся «Рубину» в € 1,2 млн.

Сезон-2022/2023 Даку провёл на правах аренды в чемпионате Словении, выступая за клуб «Мура». Он принял участие в 53 матчах во всех турнирах и забил 27 голов.

Мирлинд вызывался в сборную Косова и с 2021 года провёл за национальную команду пять матчей. Летом футболист получил албанский паспорт.

«Рубин» в сезоне-2023/2024 выступит в Российской Премьер-Лиге. Проведя один сезон в Первой лиге, казанский клуб завоевал право вернуться в элитный дивизион. Первый матч в чемпионате России «Рубин» проведёт на выезде с «Локомотивом» 23 июля.

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