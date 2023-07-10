Хет-трик Ерохина принес «Зениту» победу над петербургским «Динамо»
«Зенит» провел заключительный контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.
Зенит
Динамо СПб
«Зенит» провел заключительный контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.
В понедельник, 10 июля, соперником чемпиона России стало петербургское «Динамо».
Игра на стадионе «Газпром Арена», проходившая в формате два тайма по 40 минут, завершилась разгромной победой «Зенита» со счетом 4:0.
Все голы были забиты во втором тайме: автором хет-трика стал Александр Ерохин, еще один мяч забил Андрей Мостовой.
Следующий матч проведет 15 июля против ЦСКА в Казани за Суперкубок России.