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19:27 (мск), источник: Sport24

Хет-трик Ерохина принес «Зениту» победу над петербургским «Динамо»

«Зенит» провел заключительный контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

Зенит
Динамо СПб
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Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 10 июля, соперником чемпиона России стало петербургское «Динамо».

Игра на стадионе «Газпром Арена», проходившая в формате два тайма по 40 минут, завершилась разгромной победой «Зенита» со счетом 4:0.

Все голы были забиты во втором тайме: автором хет-трика стал Александр Ерохин, еще один мяч забил Андрей Мостовой.

Следующий матч проведет 15 июля против ЦСКА в Казани за Суперкубок России.

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