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20:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Все дороги ведут к “Спартаку”. Красно-белые объявили о покупке Медины шуточным роликом

«Спартак» опубликовал видеоролик, посвященный переходу в команду полузащитника Хесуса Медины, который до этого играл за ЦСКА.

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В видео футболист садится в автомобиль, после чего ему на телефон приходит сообщение с текстом: «Хесус, не садись в машину». Затем игрок просит, чтобы его отвезли на «ВЭБ Арену» — домашний стадион ЦСКА.

После этого к парагвайцу поворачивается бывший вратарь и технический координатор «Спартака» Артем Ребров, который объясняет хавбеку: «Никакой “ВЭБ Арены”. Затем показывается, что машина едет на “Открытие Арену” — стадион “Спартака”.

Медина подписал контракт со «Спартаком» до конца июня 2026 года. Футболист будет выступать за красно-белых под 19-м номером.

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