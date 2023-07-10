«Все дороги ведут к “Спартаку”. Красно-белые объявили о покупке Медины шуточным роликом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=894805c32203a6bd&partner_ext=173&place_id=222&oid=-15502770&hd=2&id=456247738&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В видео футболист садится в автомобиль, после чего ему на телефон приходит сообщение с текстом: «Хесус, не садись в машину». Затем игрок просит, чтобы его отвезли на «ВЭБ Арену» — домашний стадион ЦСКА.

После этого к парагвайцу поворачивается бывший вратарь и технический координатор «Спартака» Артем Ребров, который объясняет хавбеку: «Никакой “ВЭБ Арены”. Затем показывается, что машина едет на “Открытие Арену” — стадион “Спартака”.