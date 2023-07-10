«Сочи» разгромил «Енисей» в товарищеском матче

Встреча в Сочи продолжалась три тайма по 40 минут и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Георгий Мелкадзе, также мячи забили Кирилл Кравцов, Тимофей Шипунов и Давид Киракосян. У гостей дублем отметился Данила Польшиков.