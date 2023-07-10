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22:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» разгромил «Енисей» в товарищеском матче

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Сочи» разгромил красноярский «Енисей» в товарищеском матче.

Сочи
Енисей
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Сочи продолжалась три тайма по 40 минут и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Георгий Мелкадзе, также мячи забили Кирилл Кравцов, Тимофей Шипунов и Давид Киракосян. У гостей дублем отметился Данила Польшиков.

«Сочи» начнет новый сезон чемпионата России 23 июля домашним матчем против калининградской «Балтики».

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