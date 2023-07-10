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22:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Один левша хорошо, а два — еще лучше

В «Спартак» переходят Хесус Медина из ЦСКА и Тео Бонгонда из «Кадиса».

Спартак
ЦСКА
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Источник: Коммерсантъ

Московский «Спартак» совершил два крупных и пока самых дорогих трансфера нынешнего межсезонья в Российской премьер-лиге (РПЛ). Столичный клуб уже объявил о подписании контракта с Хесусом Мединой из ЦСКА и согласовал условия перехода Тео Бонгонда из испанского «Кадиса». За двух полузащитников красно-белые суммарно выложат, по неофициальным данным, около €17 млн с учетом бонусов. При этом нельзя не отметить, что оба футболиста левоногие и имеют практически одинаковый функционал.

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В понедельник «Спартак» представил своего первого новичка, заключив соглашение с полузащитником Хесусом Мединой, который выступал за ЦСКА и в прошлом сезоне помог армейцам завоевать серебряные медали чемпионата, а также Кубок России. Неудивительно, что еще до официального завершения этот трансфер наделал много шума, вызвав не меньший резонанс, чем сделка экс-защитника красно-синих Марио Фернандеса с «Зенитом».

Как известно, «Спартак» и ЦСКА настолько принципиальные и непримиримые соперники, что трансферы между клубами фактически являются табу. Не так давно было дело, когда Роман Широков формально перебрался из «Спартака» в ЦСКА, но уже после того, как предварительно расторг контракт с красно-белыми. Такое впечатление, что спартаковцы и армейцы дают подписку о невозможности перехода в стан заклятого врага. Вот и Медина в одном из интервью публично «поклялся», что никогда не перейдет в «Спартак». К тому же казалось, что этот трансфер невозможен и по спортивным причинам, учитывая, сколько пользы парагваец принес красно-синим.

По итогам прошлого чемпионата Медина был вторым по результативности игроком в ЦСКА и десятым во всей премьер-лиге, набрав по системе «гол плюс пас» 15 баллов (8+7).
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А всего в 45 матчах за армейцев он забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. От футболистов с такой статистикой не отказываются, но если предлагают хорошие деньги, то их продают, и даже, как выясняется, в «Спартак». Так что трансфер Медины состоялся, скорее всего, по той простой причине, что с финансовой точки зрения более чем устроил и ЦСКА, и самого парагвайца.

Армейский клуб выручит за него, по информации Transfermarkt, €6 млн и еще €1 млн бонусами, притом что взял его в январе 2022 года бесплатно. И Медина будет зарабатывать в «Спартаке» в два раза больше: по неофициальным данным, €1,6 млн в год при трехлетнем контракте. Да и к ЦСКА он, наверное, за полтора сезона еще не прикипел. А «Спартак» тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль, с которым они смогут общаться на одном языке. Кроме того, в составе красно-белых Медина составит компанию своему соотечественнику — защитнику Алексису Дуарте, что тоже немаловажный фактор.

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В принципе и «Спартак» можно поздравить с удачным трансфером, который не несет особых рисков, так как команда получила не только квалифицированного, но и полностью адаптированного к российскому чемпионату игрока. Другой вопрос, что одновременно спартаковцы приобретают если не его точную копию, то аналогичного исполнителя в лице Тео Бонгонда, о переходе которого будет официально объявлено в ближайшее время.

Бельгийца, выступающего с недавних пор за сборную ДР Конго, они присмотрели в «Кадисе», который занял 14-е место в минувшем чемпионате Испании. Даже несмотря на скромные четыре гола и три результативные передачи, он стал лидером клуба по этому показателю. Зато ранее за три сезона в бельгийском «Генке» Бонгонда наколотил 36 мячей и 20 раз ассистировал партнерам. Также он поиграл на родине в «Зюлте Варегем» и испанской «Сельте».

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Как и Медина, Бонгонда — левша. Оба считаются футболистами группы атаки. У обоих основное амплуа на поле — правый вингер. Но и тот, и другой могут действовать слева и на позиции под нападающими.

Они похожи по антропометрическим данным и даже почти одного возраста: Медине — 26 лет, а Бонгонда — 27. Конечно, есть нюансы. Парагваец, например, отличается умением выполнять подачи в штрафную площадь со стандартных положений и, в частности, угловые. Бельгиец же славится ярким дриблингом и вообще способен в одиночку создать голевой момент.

Тем не менее в целом функционал у них идентичный, и Абаскалю еще, видимо, предстоит поломать голову над тем, как эффективно использовать новичков. Ведь левый фланг прочно занимает главная звезда красно-белых Квинси Промес, а держать кого-то из них в резерве — непозволительная роскошь при таких трансферных затратах. Причем за Бонгонда «Спартак» заплатит больше, чем за Медину. Как сообщают испанские СМИ, речь идет о компенсации в размере €7 млн плюс €3 млн в качестве бонусов.

Получается, что в сумме «Спартак» готов выложить €17 млн за игроков примерно одного плана. И пока трудно сказать, что это: очередной перекос в селекционной политике столичного клуба или тактически продуманный ход, который позволит решить проблемы в нападении. А то в прошлом сезоне складывалось ощущение, что, кроме Промеса и Александра Соболева, забивать в команде некому. Теоретически трансферы Медины и Бонгонда должны добавить ей голов.

Александр Ильин

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