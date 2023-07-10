«Зениту» предложили 15 млн евро за Клаудиньо, пишут СМИ

Предложение «Фламенго» подразумевает бонусные выплаты, зависящие от числа сыгранных бразильским полузащитником матчей и достижений команды. Отмечается, что «Зенит» хочет получить больше за 26-летнего игрока.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года. Ранее он получил российское гражданство.