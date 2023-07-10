«Зениту» предложили 15 млн евро за Клаудиньо, пишут СМИ
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бразильский «Фламенго» предложил санкт-петербургскому «Зениту» 15 млн евро за переход футболиста Клаудиньо, сообщает Globo.
Зенит
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бразильский «Фламенго» предложил санкт-петербургскому «Зениту» 15 млн евро за переход футболиста Клаудиньо, сообщает Globo.
Предложение «Фламенго» подразумевает бонусные выплаты, зависящие от числа сыгранных бразильским полузащитником матчей и достижений команды. Отмечается, что «Зенит» хочет получить больше за 26-летнего игрока.
Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года. Ранее он получил российское гражданство.
В минувшем сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 30 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 12 результативных передач.