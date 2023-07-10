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23:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зениту» предложили 15 млн евро за Клаудиньо, пишут СМИ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бразильский «Фламенго» предложил санкт-петербургскому «Зениту» 15 млн евро за переход футболиста Клаудиньо, сообщает Globo.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Предложение «Фламенго» подразумевает бонусные выплаты, зависящие от числа сыгранных бразильским полузащитником матчей и достижений команды. Отмечается, что «Зенит» хочет получить больше за 26-летнего игрока.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года. Ранее он получил российское гражданство.

В минувшем сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 30 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 12 результативных передач.

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