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11:44 (мск), источник: ТАСС

Абаскаль заявил, что ждет новых защитников в «Спартаке»

Столичный клуб могут пополнить до двух игроков обороны, отметил главный тренер.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль ждет от одного до двух новых защитников в команде. Об этом он рассказал журналистам во вторник.

«Да, однозначно будут новички в защите. От одного до двух», — сказал Абаскаль.

Он рассказал, чем для «Спартака» интересен футболист сборной ДР Конго и испанского «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Бонгонда — игрок вертикальный, есть вингеры, которые играют ближе к линии, есть те, кто играют на фланге и делают подачу или передачу, такой тип у нас уже есть — это Антон Зиньковский, который очень добавил. Это футболист, который может сыграть слева и справа, но главное качество — точность подачи. Другой тип вингера — Квинси Промес, смещается в центр и бьет. В этом отношении Бонгонда ближе к Промесу», — отметил специалист.

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