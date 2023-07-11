Роман Зобнин: в плане создания моментов «Спартак» ничем не уступает «Зениту»

«Есть понимание, как “Спартак” может прибавить. Надо поправить реализацию, добавить в качестве завершения атаки. В плане создания моментов мы ничем не уступаем “Зениту” и другим российским топ-клубам», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.