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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Роман Зобнин: в плане создания моментов «Спартак» ничем не уступает «Зениту»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о качестве игры красно-белых.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Есть понимание, как “Спартак” может прибавить. Надо поправить реализацию, добавить в качестве завершения атаки. В плане создания моментов мы ничем не уступаем “Зениту” и другим российским топ-клубам», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, по итогам РПЛ сезона-2022/2023 «Спартак» с 54 очками занял третье место в турнирной таблице. «Зенит», ставший чемпионом, набрал 70 очков.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» дома встретится с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля и начнётся в 17:30 мск.

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